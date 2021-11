Vyrůstal u pěstounů, vyučil se řezníkem. Delon hodnotil i české krásky na molu

Jméno Alaina Delona se svého času stalo synonymem mužské krásy. Modrooký herec, který byl pro svůj vzhled nazýván také "Brigitte Bardotová v mužském provedení", si zahrál téměř ve stovce filmů, například v Černém tulipánu či ve snímku Dva muži ve městě. V pondělí 8. listopadu slaví 86 roků a v posledních letech se dostal do médií především kvůli svým kontroverzním politickým názorům a nevhodnému chování k ženám.

Rodák z Sceaux vyrůstal i u pěstounů, kteří bydleli nedaleko vězení: "Byl jsem malý divoký netvor," vzpomínal na své mládí plné útěků z domova a vyhazovů ze škol. Vyučil se řezníkem, ale raději se dal do armády, s níž bojoval v Indočíně a ze které ho nakonec vyhodili.

V roce 2019 postihly Delona potíže s oběhovou soustavou a utrpěl lehké krvácení do mozku. Po operaci v jedné pařížské nemocnici strávil tři týdny na jednotce intenzivní péče.

Tento svět opustím bez lítosti, prohlásil herec minulý rok v rozhovoru pro týdeník Paris-Match. "Život už mi moc nepřináší. Už jsem všechno poznal a viděl. Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení," uvedl na konci rozhovoru, ve kterém bilancoval svou 60letou kariéru.

