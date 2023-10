Agáta Hanychová oznámila návrat k otci svého syna Kryšpína

Novinku ze svého soukromého života oznámila Agáta Hanychová tak, jak je jejím zvykem, na Instagramu. Tam spolu s Mirkem Dopitou, se kterým tvořila pár už před dvanácti lety a mají spolu syna Kryšpína, oznámila, že dali své lásce druhou šanci. "Vždy mezi námi byl respekt, pořád mezi námi byla nějaká kamarádská láska. Museli jsme spolu řešit spoustu věcí ohledně Kryšpína a vždy jsme se to snažili řešit s vzájemným respektem," řekla Hanychová během živého vysílání s tím, že Dopita nikdy nepřestal být součástí jejího života.

Zároveň vyvrátila, že by její nový vztah stál za krachem toho s Jaromírem Soukupem, se kterým má teprve pětiměsíční dceru Rozárku. "Mirek nebyl příčinou rozchodu s Jaromírem… jen jsem s ním nebyla šťastná," svěřila se svým sledujícím. To potvrdil i Dopita. "Tlak ode mě tam nebyl, vždy jen respekt k tomu vztahu," řekl otec Kryšpína, který momentálně prochází rozvodovým řízením.

Dvojice má spolu velké plány do budoucna a věří, že tentokrát jim to vyjde. "Doufáme, že nám to vydrží navždycky, už kvůli Kryšpínovi. Víme, že to je velká zodpovědnost. Budeme dělat maximum, abychom to nepos*ali. Je to fakt zodpovědnost, bylo by špatné, kdyby byl Kryšpín zase bez táty," řekla Agáta.

Oba jsou si také jisti, že všechny děti jsou ze současného rodinného uspořádání nadšené. "Mia ze začátku trochu žárlila a ptala se, jestli by u nás mohl bydlet i Kuba (její otec, herec Jakub Prachař)," prohlásila Hanychová s tím, že se vše vysvětlilo a momentálně u nich doma panuje harmonie.

Na dotaz od sledujících, proč před lety jejich vztah skončil, odpověděli, že byli prostě mladí. "Bylo potřeba si něco odžít a poučit se z toho," prohlásil Dopita, který však na jejich tehdejším rozchodu nesl vinu. O příčinách krachu jejich vztahu tehdy informoval Blesk, kterému se podařilo Dopitu načapat, jak jde na rande domluvené na internetové seznamce.