Agáta Hanychová zaplatila za právní služby skoro půl milionu

O tom, jak se vedly soudy s otci jejích dvou dcer Jakubem Prachařem a Jaromírem Soukupem, promluvila Agáta Hanychová ve svém podcastu, který má společně s další trojnásobnou maminkou Ornellou Koktovou. "Bylo to ostré. Když jsem viděla ty dva nasrané a zlé chlapy, jak se na mě koukají, že jsem udělala tu nejhorší věc na světě… A já jim porodila jenom dvě krásné holčičky, to je všechno. Hrozně mě to mrzelo," postěžovala si Hanychová, která je ale velmi ráda, že se vše aspoň na nějaký čas uzavřelo.

Influencerka svým posluchačům nezastírala, že velká část soudního stání se točila i kolem peněz. "U soudu se řešilo, kolik vydělávám peněz a jak je úspěšné naše HeroHero. To mi přišlo na tom nejsmutnější," povzdychla si Hanychová, která nakonec od obou otců bude dostávat stejnou částku. Konkrétně 25 tisíc měsíčně. Z toho 15 tisíc vždy půjde na spořicí účet dcery. A při té příležitosti prozradila, jak moc byla nucená utratit za služby právničky. "Právníci mě stáli 400 tisíc. Právník stojí 3500 na hodinu. Každou minutu platíš. Je to jejich práce," prozradila Hanychová otevřeně.

U soudu se navíc dozvěděla novinku, která ji zranila. A sice, že její dva ex partneři se proti ní spojili. "Prachař strašně opovrhoval Soukupem a Soukup taky nemluvil o Prachařovi hezky. A tihle dva se semknuli proti mně. Já se to dozvěděla u soudu. Advokátka Jaromíra přiznala, že ti dva si udělali mezi sebou pakt, ti dva advokáti. Jakub Prachař, který si hraje na umělce a je hrozně free a všechny má rád," uzavřela zklamaně.