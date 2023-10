Agáta Hanychová se bojí o dceru. Hned ze dvou důvodů

Už více než týden bojuje Agáta Hanychová se zdravotními problémy své půlroční dcery Rozárky, jejímž otcem je podnikatel Jaromír Soukup. Došlo to tak daleko, že miminko museli lékaři rozdýchávat kvůli nízkému obsahu kyslíku v krvi.

"Po týdenním léčení Róza dostala antibiotika, měla ale dost nízkou saturaci, takže nás rozdýchávali," přiznala Hanychová svým sledujícím na Instagramu. "Držte nám palce," dodala ustaraně. "Asi není nic horšího než vidět doma plačící nemocné dítě. To trhá srdce každé mámě. Hlavně nyní doufám, že bude brzy pořádku a zase budu mít doma zdravou usměvavou holčičku," dodala pak pro web Super.cz.

Kromě obavy o dceřino zdraví přidělává Hanychové vrásky i probíhající tahanice o to, v jakém režimu budou se Soukupem o Rozárku pečovat. Dosud mu ji musela na základě předběžného opatření předávat třikrát týdně a každý druhý víkend. Soukup však nemohl mít dceru přes noc a večer ji musel vracet matce. Odvolací soud ale toto předběžné opatření zrušil a vrátil ho k opětovnému rozhodnutí k Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Soukup totiž požaduje minimálně střídavou péči a podle jeho vlastních slov uvažuje o tom, že by chtěl dceru do své výhradní péče. To pochopitelně Hanychová nehodlá dopustit.