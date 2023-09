Agáta Hanychová oznámila rozchod se Soukupem. Vztah jim vydržel rok

Agáta Hanychová už po návratu z dovolené ve španělské Marbelle naznačila, že ve vztahu s Jaromírem Soukupem, se kterým má pětiměsíční dceru Rozárku, leccos skřípalo. "Je doma, má hodně práce, musíme se tady všichni aklimatizovat. Jinak se samozřejmě nic neděje. Myslím, že jsme spolu teď byli až až a každý si potřebuje trošku odpočinout," uvedla tehdy s tím, že rozchod nebyl na pořadu dne.

V průběhu následujících dní se ovšem situace změnila. "Náš vztah s Jaromírem je minulostí. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní," oznámila na svém instagramovém profilu přes víkend. "Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál."

Hanychová tvrdí, že rozchod proběhl důstojně. "Rozešli jsme se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka," pokračovala. Neskrývala ovšem, že ji rozpad vztahu mrzí. "Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Moc vás prosím, berte to jako mé jediné vyjádření k rozchodu. Ani pro jednoho z nás to není lehké, prosíme o respektování tohoto pro nás oba nelehkého období."

Jaromír Soukup se k rozchodu zatím nijak nevyjádřil ani na svých sociálních sítích, ani jiným způsobem. Navíc prožívá nelehké časy i po profesionální stránce: na jeho společnost Médea, pod kterou spadá kromě jiného i TV Barrandov, byl vydán kvůli dluhům exekuční příkaz. Minulý týden na něj navíc čekala před domem i zásahová jednotka. Policie totiž obdržela anonymní udání, že měl Soukup řídit pod vlivem drog a také je i převážet. Musel podstoupit i test, který údajně vyšel negativně.

O konci vztahu s Hanychovou se v médiích hodně spekulovalo, v neděli ráno tyto dohady potvrdila modelka a influencerka na svých sociálních sítích. Svůj příspěvek uzavřela vstřícně směrem k bývalému partnerovi: "Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózi."

Na to, jak se vyvíjely (a hlavně končily) vztahy Agáty Hanychové, se podívejte do naší galerie.