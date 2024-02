Agáta Hanychová nabízí k prodeji luxusní dárky od expartnera Soukupa

Agáta Hanychová se koncem roku provdala za otce svého prvorozeného syna Kryšpína Miroslava Dopitu. To ovšem nebyla jediná tečka, kterou udělala za koncem vztahu s kontroverzním podnikatelem Jaromírem Soukupem. Teď mu nasypala sůl do rány tím, že na svých sociálních sítích nabídla k prodeji luxusní věci, které od něj dostala jako dar buď z lásky, nebo k narození společné dcery Rozárky.

"Holky, tady jsem se rozhodla prodat pár věcí, který už nechci mít… Špatná energie pro mě," napsala ve svých Insta Stories k řetízku s přívěskem v hodnotě zhruba 120 tisíc korun. Šperk nosila během svého posledního těhotenství. "Lehce nošený, krásný stav. Aktuálně nedostupný, limitovaná edice. Komplet balení s certifikátem."

Podobným způsobem se chce zbavit i auta, které dostala jako dárek od Soukupa po porodu Rozárky. Prostorné bílé SUV se pohybuje v hodnotě kolem 1 milionu korun. "Bude se prodávat, kdyby měl někdo vážný zájem," informovala. "Dostala jsem auto, protože jsem ho měla starý. Ale já pořád něco dostávám," dodala vlažně.

Deník Blesk zajímal postoj Jaromíra Soukupa k této záležitosti. Na své poměry se vyjádřil poměrně stoicky. "Nedělá se spousta věcí, co dělá paní Dopitová. Co bych na to řekl…" znělo jeho vyjádření přes SMS.