Agáta Hanychová má krátce po rozchodu nového přítele, je jím Jaromír Soukup

Jsou to dva týdny, co Agáta Hanychová oznámila rozchod s lékařem Andrejem Nikovem. Sedmatřicetiletá modelka ale nezůstala dlouho sama. Jejím novým partnerem je o šestnáct let starší podnikatel, majitel TV Barrandov Jaromír Soukup.