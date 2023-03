Agáta Hanychová má doma chůvu z Filipín: "Na tatínky se nikdy moc nedalo spolehnout"

Agáta Hanychová je známá kromě jiného i svou houževnatostí, a navzdory pokročilému třetímu těhotenství se pořád intenzivně věnuje práci. V rozhovoru pro portál Prozeny.cz ovšem přiznala, že jí už docházejí síly a na rozdíl od předešlých těhotenství cítí větší potřebu odpočívat.

"Když jsem před dvanácti lety čekala Kryšpína, tak jsem měla energii na všechno, teď tu energii předstírám," postěžovala si s tím, že cítí zejména fyzickou únavu. "Takže poté, co tady od sedmi od rána točím, si pojedu domů lehnout. To bych před dvanácti lety, ani když jsem čekala Miu, neudělala, nepotřebovala bych to."

V průběhu svého současného těhotenství musela být na chvilku i hospitalizovaná. V pracovním tempu ovšem zvolnit odmítá a tvrdí, že se cítí výborně. A trvá také na tom, aby ona a její děti trávily čas aktivně, proto se jim snaží na každý den vytvořit zajímavý program. Mnohé kamarádky ji už prý prosily, aby trochu zpomalila a s dětmi zůstala také občas doma. Tato představa se Hanychové moc nezamlouvá.

"A na co pak budou jednou vzpomínat? Že hrály na počítači? Ano, můj syn samozřejmě hraje - a spoustu hodin, ale než mu dovolím hrát tři hodiny na počítači, tak chci, aby šel do muzea… Chci, aby si pamatovaly, že je máma tahala za uši do technického muzea," svěřila se se svou představou o výchově, která pramení z toho, že sama měla velice činorodé dětství.

Jelikož toho sama musí zvládnout hodně, rozhodla se najmout si paní na výpomoc. Není to poprvé, co si platí paní na hlídání - už při prvorozeném Kryšpínovi se rozhodla investovat do této služby a toto rozhodnutí si vždy pochvalovala.

"Já jsem chůvu měla vždycky, jinak bych to s prací nezvládala. Měla jsem dokonce chůvu, která za mnou byla už v porodnici a učila mě kojit. Bez pomoci by to nešlo, na tatínky se nikdy moc spolehnout nedalo," neodpustila si malé rýpnutí směrem ke svým bývalým partnerům. Nová pomocnice se ovšem v něčem odlišuje: "Nikdy ale nebyla chůva na full time. Teď mám nově Filipínku, která s námi už pár týdnů i bydlí."

Hanychová si ovšem pochvaluje, že chůva si nejen vzala na starost děti, ale také připravuje své zaměstnavatelce snídaně. A ačkoli si na takový komfort ještě prý musí zvykat, moderátorka oceňuje kromě toho i to, že se její potomci učí anglicky, jelikož se chůva v českém jazyce zatím neumí domluvit.