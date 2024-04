Strašení a vyhrožování. Hanychová i Koktová jsou pěkně drsné matky

V dnešní době se mezi mladými rodiči čím dál víc prosazuje trend respektující výchovy. Ten ale zcela minul Agátu Hanychovou a zejména Ornellu Koktovou, které jsou obě matkami tří dětí. Ve svém společném podcastu přiznaly, že razí spíše "tradiční" výchovu tak, jak ji znají od svých rodičů, a také že často používají věty svých matek, které v dětství tak nenáviděly.

Ze společného povídání obou maminek vyšlo najevo, že drsnější na své děti je určitě Koktová. Ta prý s oblibou používá známé počítání do tří. "Je to moje velice oblíbená věta, protože kolikrát už nemám na to, počtvrté vysvětlovat, proč jdeme z auta nebo proč odcházíme z obchodu, proč nebudeme kupovat tyhle bonbony a tak dále," řekla se smíchem Ornella. "Když to nefunguje, tak ještě přidávám hlášku: Dělej, nebo ti ji fláknu… neodolám," dodala.

Koktová se hrdě přiznala i k tomu, že jí není cizí ani strašení dětí. "Vyhrožování čertem zní sice hrozně, ale za mě je to jeden z mála způsobů, jak ty děti zpacifikovat, protože já toho čerta aktivně používám. Ne pořád, ale každý týden několikrát," překvapila svou kamarádku tím, že výhrůžky dětem, že si je pán pekel odnese, nezní jejich domem pouze v období okolo Mikuláše.

Hanychová podle všeho až tak brutální metody nepoužívá, přesto své děti rozhodně nerozmazluje. "Chci, aby moje děti pochopily hodnotu peněz, a nutím je, aby si na něco třeba vydělaly. Když třeba Kryšpín chce něco za tři stovky, tak řeknu dobře, dám ti stovku na hodinu, ale musíš si to odmakat," prozradila svou výchovnou metodu Hanychová.