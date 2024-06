"Nevěra by se měla odpustit," říká Hanychová. Objevují se údajné milenky jejího muže

Agáta Hanychová se koncem roku provdala za otce svého prvorozeného syna Kryšpína, Miroslava Dopitu. Oba partneři již dříve prosluli promiskuitním chováním, samotná influencerka a podnikatelka o svém partnerovi před časem podotkla, že měl snad desetitisíce holek.

K jejich vztahu se v poslední době začala vyjadřovat i kontroverzní influencerka Eva Feuereislová, která proslula již v reality show VyVolení a na Instagramu se prezentuje jako "Plastic Queen". Ve svém podcastu Freak Show na platformě Herohero, na níž funguje i podcast Hanychové s Ornellou Koktovou, se svěřila s tím, že s Dopitou měla intimní poměr v čase, kdy ještě poprvé tvořil pár s Hanychovou.

"Já jsem ta, se kterou spal, když Agáta čekala Kryšpína," uvedla Feuereislová. "Tvrdil mi, že se s ní rozešel a nechce s ní být, že mu to nevyhovuje a že to chce ukončit. Bylo to v roce 2011, bydlela jsem na Proseku, v bytě 2+kk se spolubydlící. Míra měl tenkrát tmavošedého bavoráka a přijel k nám do ulice."

Na svém Instagramu zveřejnila Feuereislová i snímky jejich společné konverzace. Do dalšího dílu podcastu si pak pozvala ženu jménem Simona, která s Dopitou měla mít také poměr. Psát si měli pravidelně, a to ještě donedávna. "Míra mě kontaktoval několikrát týdně, poslední půlrok určitě a ten den, co jsi dala ven ty zprávy, tak najednou otočil a psal mi, že jsme kamarádi a to, co mi psal předtím, je pravěk, a obhajoval se," uvedla Simona. "Psal mi komplimenty, že mi to sluší a vypadám dobře. Zval se ke mně domů a že bychom mohli dát oběd."

Druhá žena nehodlá soukromou konverzaci zveřejňovat, tvrdí ale, že ji kontaktovala i samotná Hanychová. "Paní Hanychová mi začala vyhrožovat. Mně nebude nikdo vyhrožovat za něco, co jsem neudělala. Jsem sama s dítětem a nenechám si to líbit," tvrdí.

Hanychová se na adresu Feuereislové vyjádřila stroze: "Já se k této osobě vůbec vyjadřovat nebudu," řekla pro eXtra.cz. Další ženu zatím veřejně nekomentovala. Na nevěru ovšem nepohlíží tak přísně. "Já bych v tom nemohla žít, ale myslím si, že nevěra, když třeba máte rodinu, tak by se měla odpustit, alespoň ta první," tvrdí maminka tří dětí. "Člověk může zakopnout," připouští.