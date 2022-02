Adéla Gondíková si na Valentýna vystřelila z manžela. Langmajer dostal nečekaný dárek

Herečka Adéla Gondíková si na romantická gesta moc nepotrpí. A tak se i její valentýnský dárek pro Jiřího Langmajera nesl v tomto duchu. "To je pro starý dědečky, aby věděli, kdy si mají brát prášky. Tak moc děkuju, protože to je věc, kterou už jsem moc potřeboval," pronesl se smíchem herec ve videu, jímž se Gondíková pochlubila svým sledujícím na Instagramu.

Nejenže praktickým dárkem manžela pobavila, ale nepochybně mu i udělala radost, jelikož Langmajer už dříve přiznal, že nejrůznější doplňky stravy bere ve velkém. "Já to jím pravidelně, protože si myslím, že mi to pomůže, jako ostatně asi čtyřicet pilulek denně," prozradil na sebe například v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Jeho žena na něj taky mimo jiné prozradila, že nakupuje i velké množství nejrůznějších čajů a bylinek. "Vypadá to jako pytle od sena. Přesypává si to do dóziček a nadepisuje si je podle účelu, třeba spánek, nervy, varlata," potvrdila vesele Gondíková.

Možná že tímhle valentýnským žertem Gondíková Langmajerovi vrátila úder, protože ona sama od něj před časem dostala pilulky určené ženám v období okolo menopauzy.