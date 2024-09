Adam Mišík s Natálií Jiráskovou by se nebránili miminku

Přestože z počátku nedávalo okolí vztahu hudebníka Adama Mišíka a Natálie Jiráskové příliš šancí, klape jim to skvěle. Dokonce tak moc, že mladá dvojice už uvažuje o založení rodiny. "Děti mám rád, vždycky jsem k nim měl vztah, a kdyby to přišlo, tak bych to přijal," překvapil Mišík.

Zároveň ale dodal, že momentálně není plánování miminka jejich prioritou. Jeho partnerka, která je dcerou moderátorky Ivy Kubelkové, totiž sotva dokončila střední školu. "Natálka odmaturovala a teď si dává pauzu, aby se rozhodla, kam jít na školu dál. V jejím věku lidi chodí studovat často i to, co je nebaví, tak ona si nad tím chce zapřemýšlet," prozradil pro iDnes Mišík s tím, že do světa showbyznysu to jeho vyvolenou netáhne a on je za to velmi rád. "Je dost empatická, baví ji psychologie, takže by to mohlo být něco tímhle směrem. Ale nechtěl bych se dočkat toho, že by mě podrobovala psychoanalýze," dodal se smíchem.

Dvojice už dávno sdílí společnou domácnost, v případě příchodu miminka by ale pomoc rodiny měli na dosah ruky. Mišíkův byt, ve kterém společně žijí, je totiž ve stejném domě jako byty jeho rodičů a sourozenců. "Každý tam máme svůj byt, ale žijeme pospolu. Třeba v Itálii je to dost normální. Nevidíme se třeba týden, ale víme, že jsme si pořád nablízku," řekl s tím, že je za takové uspořádání velmi rád.