Adam Mišík pomáhá své partnerce Natálce s maturitními otázkami. Poznává svoje limity

Adam Mišík je úspěšný mladý muž. Odmala se objevuje před kamerou a už jako šestnáctiletý nahrál svůj sólový debut Parfém, díky kterému se stal objevem roku hned v několika hudebních anketách.

Druhým rokem je také partnerem Natálie Jiráskové, dcery moderátorky Ivy Kubelkové, kterou letos čeká maturita. "Učím se dokola a dokola. Takže teď jsem vypadla ven po delší době a mám z toho stres. V mém věku je to první velká zkouška. Někdo, kdo to má za sebou, ti řekne, že to dáš, ale já to mám před sebou a ty emoce jsou silné," prozradila Natálie na premiéře série Metoda Markovič: Hojer, ve které Adam hraje mladého kriminalistu.

Adam ve studiu Natálii podporuje a v rámci možností jí pomáhá s přípravou na důležitou zkoušku. "Včera jsme se spolu zkušebně učili dějepis, takže jsem se naučil jednu z otázek. Nebo ji kontroluju," zmínil Mišík v rozhovoru pro CNN Prima News. Jenže ne na všechno stačí. "Když mi ukazovala češtinu a literaturu, tam jsem velký analfabet," svěřil se Mišík.

Adam sám maturitu nemá. Když v roce 2013 nastartoval svou koncertní kariéru s vlastní živou kapelou, rozhodl se nepokračovat ve studiu na herecké konzervatoři. Čas raději investoval do hereckých konkurzů v USA.