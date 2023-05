V paneláku v Praze zmenšili záchod a koupelnu, děti teď mají větší pokoj na hraní

Proměna malého bytu v Praze 9 neměla jednoduché řešení. Studio Loca architekti muselo vymyslet, jak do interiéru vměstnat úložné prostory a přitom nerezignovat na pohodlí rodiny. "Snažily jsme se, abychom měly úpravy dispozice do detailu navázané na vestavěný nábytek, který v některých případech vytváří i oddělení místností. Aby interiér působil vzdušněji, navrhly jsme ho v bílé barvě s podlahou v co nejsvětlejším tónu," vysvětlují architektky Lucie Kirovová a Lucie Chroustová.

Zvětšení pokojů se autorkám podařilo docílit tak, že zmenšily koupelnu s toaletou, které v celkové dispozici zabíraly zbytečně moc prostoru. "Hygienické zázemí jsme zmenšily na únosnou míru, kdy stále nabízí dostatek místa pro pohodlný sprchový kout a umyvadlo. Díky tomu jsme mohly zvětšit dětský pokoj a ložnici rodičů," vysvětlují.

Podívejte se na povedenou proměnu.