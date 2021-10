Členka britské královské rodiny hájí ženy v přechodu. "Dopady jsou tragické," tvrdí

Manželka nejmladšího královnina syna Edwarda, Sofie, hraběnka z Wessexu, promluvila o tragickém dopadu menopauzy na pracovní život žen. Sama letos v květnu převzala záštitu nad organizací Wellbeing of Women, která se zabývá vnímáním menopauzy ve společnosti.

V nové kampani žádá organizace, aby podporovaly své zaměstnankyně během přechodu. Nabádá je k podepsání slibu pod názvem Menopause Workplace Pledge, jímž se společnosti zavazují k pomoci ženám, které si tímto obdobím prochází. Konkrétně k tomu, že toto téma nebudou ignorovat, s ženami budou mluvit otevřeně a poskytnou jim aktivní podporu.

"Myslet si, že musíme kvůli potížím opustit své pracovní místo, je tragické," říká šestapadesátiletá členka britské královské rodiny ve videu. "Jsme úžasné ve svých 40 a jsme ještě báječnější v 50, 60 a 70. Musíme ženy oslavovat a pracovní příležitosti pro ně udržet," říká Sofie, která se k organizaci přidala, aby upozornila na opomíjená a tabuizovaná témata ženského zdraví.

Podle výzkumu z roku 2019 společnosti Bupa zabývajícího se podporou žen téměř 900 tisíc zaměstnankyň ve zralém věku opouští svá pracovní místa kvůli menopauzálním potížím. Běžnými příznaky jsou návaly, únava, nepravidelné a silné krvácení, úzkost a špatné soustředění.

"Nemůžeme dovolit, aby kdokoliv opustil svou práci nenaplněný a s pocitem, že musí sestoupit do stínu. To není správné a musíme to změnit," apeluje Sofie.

Mohlo by vás zajímat: Holubová: Menopauza je tabu, nevěděla jsem, co se se mnou děje, žena je neviditelná