Jak poznal Barboru Škrlovou. Bohuš Matuš promluvil o manipulátorce z kauzy Kuřim

"Nejvíc mi vadilo, když se začalo psát, že jsem žil někde v zahradní chatce s Barborou Škrlovou. To mě opravdu překvapilo," odpověděl zpěvák Bohuš Matuš v pořadu Kápni božskou na otázku, co nejhoršího se o sobě kdy dočetl.

Barbora Škrlová byla jedna z nejtajemnějších postav případu krutého týrání dvou chlapců, k němuž docházelo od léta 2006 do května 2007 nejen v Kuřimi, ale i v Brně a na chatě ve Veverské Bitýšce. Vydávala se za 13letou Aničku, i když jí bylo 30 let. Po zatčení matky jednoho z chlapců záhadně zmizela a nakonec byla 8. ledna 2008 zadržena v Norsku, kde předstírala, že je 13letý chlapec Adam.

Škrlová tehdy podle tvrzení soudních znalců, kteří zkoumali její psychiku, řekla, že s Matušem žila v zahradní chatce za Brnem. "On hrál na kytaru a zpíval. Z toho jsme měsíc žili," sdělila Škrlová znalcům. Ti však její výpověď brali původně s rezervou. Shodli se totiž na tom, že je nevěrohodná.

Bohuš Matuš ale už tehdy potvrdil, že se se ženou skutečně znal a chtěl jí pomoct. Nyní své tvrzení poupravil: "Kdysi jsem byl v jednom brněnském sboru, kam asi nějakou chvilku docházela, a vím, že mi tam někdo říkal, že tam byla. Asi mě znala, ale já ji nijak blízce ne. Poprosil jsem pak jednu advokátku, jestli by mi s tím nepomohla, a ona zašla přímo za Barborou do ústavu. A ta mi potom napsala dopis, kde se mi omlouvá, že si to všechno vymyslela. Vždycky se najde někdo bláznivý, mně to nějak nevadilo, akorát s tou Škrlovou, to byla taková zvláštní kauza."

Po zatčení v Norsku a návratu do Česka byla Barbora Škrlová zatčena a obviněna z několika trestných činů. V únoru 2012 byla podmínečně propuštěna z vězení.