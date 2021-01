BLOG Rychlé Fit Recepty: Rychlá dvoubarevná jogurtová bábovka

Blanka Malchárková: Rychlé Fit Recepty ​Blanka se rozhodla v únoru 2018 pro velkou změnu. Spočívala především v oblasti zdravého životního stylu, který doposud neměla. Naštěstí ve svých 25 letech si uvědomila, že je načase s tím něco dělat. Založila si Instagram s myšlenkou, že tam bude dávat fotky svých jídel, díky kterým bude mít přehled nad tím, co jí. "Všichni chceme být zdraví, ale nikdo pro to nechce nic dělat. Tak proč neudělat něco pro sebe, cítit se dobře a být zdravý jen tím, že jíte zdravější jídla? Je to jen o tom, chtít. Spoustu inspirace najdete na mém Instagramu @rychle_fit_recepty. Mějte krásný den!"

Recept:

200 g rýžové nebo jiné mouky

prášek do pečiva

vanilkový cukr

3 vejce (šleháme bílky)

300 g bílého jogurtu

150 g medu

Postup:

Žloutky si oddělíme od bílků a z bílků vyšleháme sníh. Žloutky si dáme do mísy s ostatními ingrediencemi a nakonec vmícháme sníh. Vymažeme si formu, do ní dáme polovinu těsta, do druhé poloviny dáme lžíci kakaa a zamícháme. Nakonec druhou polovinu těsta nalijeme do formy. Dáme do trouby a pečeme při 180°C cca 25 minut. Dobrou chuť!