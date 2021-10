BLOG Rychlé Fit Recepty: Perníkový dort se skořicovým krémem

A protože tato kombinace mi k sobě fakt jde, zkusila jsem vytvořit tento dort - a opravdu se povedl. Takže pokud nevíte, co zrovna péct, dávám jeden tip. Tak jdeme na něj.

Recept:

Korpus:

- 230 g rýžové mouky

- prášek do perníku

- 10 g kakaa

- skořicový cukr

- 200 ml mléka

- 80 g másla

- 100 g medu

- 3 vejce

Krém:

- 2 smetany ke šlehání

- 50 g čokolády (rozpustíme ve vodní lázni) - dala jsem 90% čokoládu

- cca 3 lžičky skořice

Postup:

V jedné míse smícháme mouku, prášek do perníku, kakao a skořicový cukr. Do kastrůlku si dáme mléko, máslo a med a na sporáku necháme rozpustit. Vejce si rozklepneme, žloutky přidáme k suché části a bílky vyšleháme. Směs v kastrůlku necháme vychladnout, přidáme ji k suché směsi a zamícháme. Nakonec vmícháme sníh. Dáme do formy (cca 23 cm) vymazané sádlem a vysypané moukou. Pečeme na 180 °C cca 20 minut (musíme vyzkoušet špejlí). Necháme vychladnout. Poté si rozšleháme smetany, přidáme čokoládu a skořici a zamícháme. Nakonec rozřízneme korpus, promažeme ho krémem, krém namažeme také nahoru. Dobrou chuť.