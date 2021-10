BLOG Rychlé Fit Recepty: Kakaový dort s ovocem

Já dělala těsto na dva korpusy, ale dá se udělat i jen jeden větší (korpusy jsem dávala cca 18 a 15 cm).

Recept na kakaový dort s ovocem

Blanka Malchárková: Rychlé Fit Recepty ​Blanka se rozhodla v únoru 2018 pro velkou změnu. Spočívala především v oblasti zdravého životního stylu, který doposud neměla. Naštěstí ve svých 25 letech si uvědomila, že je načase s tím něco dělat. Založila si Instagram s myšlenkou, že tam bude dávat fotky svých jídel, díky kterým bude mít přehled nad tím, co jí. "Všichni chceme být zdraví, ale nikdo pro to nechce nic dělat. Tak proč neudělat něco pro sebe, cítit se dobře a být zdravý jen tím, že jíte zdravější jídla? Je to jen o tom, chtít. Spoustu inspirace najdete na mém Instagramu @rychle_fit_recepty. Mějte krásný den!"

Těsto:

3 vejce

150 ml vody

100 ml másla

150 g rýžové mouky

100 g medu

celý prášek do pečiva

vanilkový cukr

30 g kakaa

Krém:

smetana ke šlehání

2 lžíce proteinelly

250 g polotučného tvarohu

250 g pomazánkového másla

Postup:

Oddělíme si žloutky od bílků - ke žloutkům si přidáme vodu a zamícháme. Zvlášť do mísy smícháme mouku, med, prášek do pečiva, vanilkový cukr a kakao. Spojí se to jen metličkou. Tato směs se přimíchá k tekuté části, vše rozmixujeme a přidáme rozpuštěné máslo. Nakonec se vyšlehají bílky, které se pomalu přimíchají k těstu. Pak vymažeme formy nejlépe sádlem a moukou a pečeme v předem předehřáté troubě na 180° C cca 20 minut. Mezitím si v jedné míse vyšleháme smetanu, v druhé rozšleháme ostatní ingredience. Nakonec smetanu přimícháme k druhému krému a metličkou spojíme. Korpusy po upečení necháme vychladnout, rozřízneme je a vrstvíme krémem. Já je ještě proložila banánem a nakonec ozdobila. Dobrou chuť.