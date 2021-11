BLOG Olgy Porrini: Jak zařídit dětský pokoj

Jiná doba. Jiné možnosti. Jiné požadavky. A tak bych mohla pokračovat. Ale jedno je jisté. Časy se opravdu změnily. K lepšímu. A to mi můžete věřit, protože už něco opravdu pamatuji. Pamatuji doby, kdy dětský pokoj nebyl součástí bytu a rodina se tísnila ve dvoupokojovém bytě i s babičkou. Potom když už byl, musel se o něj dotyčný dělit s bratrem nebo se sestrou. Nedej bože, že těch sester nebo bratrů bylo víc. A když si vzpomenu na vybavení pokoje, které si mohl tenkrát v obchodech člověk koupit, vyloudí se mi na rtech úsměv. Ne, nebojte se, popisovat to tady nehodlám. Vrátím se raději na začátek.

Olga Porrini Ráda se dívám kolem sebe. Pozoruji lidi, jejich názory, činy, náměty a nálady. A věřte, že ve svém "zralém" věku jsem už viděla dost. Ve svému blogu pozoruji svět a život svýma očima. Proto má název "Tak to vidím já!" Své názory nikomu nevnucuji, spíš mi jde o to, aby se i jiní nad nimi zamysleli. Co člověk, to jiný pohled. Ale tak to má přece být. "Není krásnějších pohádek než ty, které píše sám život, " řekl Hans Christian Andersen. A mně nezbývá než souhlasit.

Mám malou vnučku, která mě jezdí často navštěvovat a zůstává i několik dní. A protože mám jeden pokoj volný, rozhodla jsem se ho zařídit tak, aby se jí líbil. A věřte mi, v dnešní době je takové zařizování opravdu radost. Stačí si otevřít internet nebo zajít do obchodu a vybírat. Oproti minulým dobám je opravdu z čeho. Na můj vkus až příliš. Tuhle postel nebo spíš tamtu? A v jaké barvě? Co ten lustr? Je lepší ten klasický nebo spíše nějakou modernu? A pak jsem se do toho pustila.

Krok číslo jedna. Nábytek. Protože se jedná o devítiletou holčičku, měl by být prostě holčičí. Těch nabídek je tolik, že je opravdu těžké si vybrat jednu. Nakonec jsem si vybrala krásný nábytek v přírodní barvě. Jasně, ten bílý s růžovou je určitě pohádkovější, ale za rok už se jí nemusí líbit. Bude jí přece deset. Ano, postel tam je, psací stůl také, komoda, prostě všechno, co taková devítiletá holčička potřebuje. Dokonce i skříň. Jezdí ke mně totiž vybavená jak na cestu kolem světa a skříň je prostě nutná.

No a ještě kobereček a už se to začíná vybarvovat. Ten raději pestrý, aby se v něm případné skvrny od pudinku schovaly. Tak a základ je hotový. Teď už si pohraji jen se světly, závěsy, prostě s dekorací. Zbytek pak už nechám na vnučce. Je to přece holka a bude to pro ni výzva. Už teď vidím, jak si vystavuje všechny ty panenky, kuřátka, plyšáčky, vázičky, prstýnky a tak. No známe to my dámy, že?

Nakonec lustr a svítidla. Doplňky, které celý pokoj rozsvítí. Mohou být ve tvaru květiny nebo kouliček, s mráčky nebo s hvězdičkami. Fantazii se meze nekladou. Nakonec to vyhrál motýlek, protože i povlečení do postele jsem k tomu sehnala. Tedy motýlkové. Doufám, že se jí bude líbit. A protože se už cítí být velkou slečnou, nechala jsem ji vybrat závěsy a záclony. Je to přece její prostor, ne? A musí se v něm cítit dobře.

Co si přát nakonec? Odpověď je zcela jednoduchá. Aby se jí u mě líbilo. Já vím, namítnete, ono ne vždy záleží na tom, kde jste, ale spíše s kým jste. Souhlasím. Ale mezi námi, ono krásné prostředí má také něco do sebe. Stále totiž platí, že doma je doma. A tam se musím cítit dobře. Určitě na tom má svůj podíl i pěkné prostředí. Proto vybírejte i vy, je totiž z čeho!

Co dodat závěrem? Snad už jen citát. Je od německého spisovatele Heinricha Seidela a zní: "Nemáme domov hledat, ale domov vytvářet." Není to snad pravda? Kreativitě se meze nekladou.

A co vy na to?