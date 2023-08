BLOG Olgy Porrini: Jak rozpoznat psychické týrání?

Pokud si všimnete, že má Jirka nebo Jiřina pod okem či na rameni modřinu, hned vás napadne myšlenka: "Co se mu asi stalo? Uhodil se? Nebo ho někdo napadl?" Prostě modřina nebo nějaký jiný šrám na viditelném místě je nepřehlédnutelná. Jestli si ji uvedený člověk způsobil sám nebo byla zapříčiněna cizí vinou, vyjde časem na povrch. Tedy většinou. Jednoduše řečeno projevy fyzického násilí jsou vidět. Zatímco rány na duši vidět nejsou, ale bolí stejně. A navíc. Psychické zneužívání často nebývá tak okaté a leckdy to nepozná ani sama oběť. Že vás milující partner často (ne-li denně) očekává před zaměstnáním? Hm, jak milé. Vyptává se, co jste celý den dělali, kde jste byli a s kým? Je úžasný. Má o mě takový zájem. Jenže! Je tomu opravdu tak? Nechce vás náhodou jen pro sebe? Vyvádí, pokud se vám nemůže dovolat? Dělá scény, pokud vyrazíte večer bez něj/ní jen s přáteli? S kolegy z práce? To není zrovna partnerský přístup. Nebo alespoň ne zdravý. Řekla bych to slůvky "bacha na to". Důvodem může být žárlivost a chce, abyste svůj volný čas věnovala jen jemu. Jako pavouk splétá své sítě a manipuluje s fakty a potažmo vámi. Cílem je omezit nebo zpřetrhat kontakty s přáteli nebo rodinou.

Možná si říkáte, že přeháním. Jenže takový manipulátor to se svým protějškem umí. Například snížit sebevědomí své oběti. Znala jsem jednoho, který své půvabné ženě neustále předhazoval její nedokonalosti, až tomu uvěřila. Byla jsem svědkem, kdy si Radka svázala vlasy do culíku a obrátila se na svého muže se slovy: "Tak co, sluší mi to?" Ušklíbl se a prohlásil: "Kolikrát ti mám říkat, že máš odstálé uši?" Zrudla a od té doby jsem ji v culíku více neviděla.

Pokud jeho hru odkryjete a ozvete se, hned otočí. Nešetří větami jako "Vždyť víš, že bez tebe nemohu žít" nebo "Promiň, takhle jsem to nemyslel". Prostě vás ze svých spárů jen tak nepustí a omluva je jen dalším nástrojem pro ovládnutí druhého. Co s tím? Nejlepší je promluvit si o tom s kamarádem nebo kamarádkou, ještě lépe s rodinou, ale to většinou dotyčná osoba neudělá. Buď se stydí, nebo si nechce přiznat, že šlápla vedle. Tedy s výběrem partnera či partnerky.

Olga Porrini Ráda se dívám kolem sebe. Pozoruji lidi, jejich názory, činy, náměty a nálady. A věřte, že ve svém "zralém" věku jsem už viděla dost. Ve svému blogu pozoruji svět a život svýma očima. Proto má název "Tak to vidím já!" Své názory nikomu nevnucuji, spíš mi jde o to, aby se i jiní nad nimi zamysleli. Co člověk, to jiný pohled. Ale tak to má přece být. "Není krásnějších pohádek než ty, které píše sám život, " řekl Hans Christian Andersen. A mně nezbývá než souhlasit.

Moje kolegyně se seznámila s novým přítelem. Denně jsme sledovali, jak jí vztah svědčí a jak dotyčná jen kvete. Opravdu asi rok a půl se jevil její vztah idylicky. Růžově. A pak z ničeho nic začal mít přítel připomínky k tomu, jak se naše kolegyně chová, jak se obléká, proč dělá to či zase ono. Vadily mu její kamarádky, na žádné nenechal nit suchou, zakazoval jí, se s nimi bavit a scházet. Dokonce ani na firemní akce nesměla. Z pohodové holky se postupně stávala ušlápnutá chudinka. A co víc, když jsme na něho zavedli řeč, bránila ho se slovy: "On to ale myslí dobře… A pak, vy nevíte, jak moc mi doma pomáhá…" Jak to mezi nimi dopadlo, nevím, protože tam již nepracuji, ale v duchu si přeji, aby to skončilo dobře pro ni.

To je ten kámen úrazu. Facka je vidět, ale šrám na duši ne. Přitom bolí stejně, ne-li víc. Pokud vás tedy někdo emočně zneužívá, dělá to proto, aby nad vámi získal moc. Pak už je jen krůček k tomu, abyste nedělali rozhodnutí sami od sebe, tedy bez předchozí konzultace s partnerem. Ztrácíte důvěru ve svůj vlastní úsudek. A tady je důležité pochopit, že vy jste jediný člověk, který má nad sebou moc. Ale musíte na to přijít sami. Pokud vám to bude říkat okolí nebo i vlastní rodina, tak to nemá příliš velkou cenu. Je to stejné, jako když se budete chtít zbavit závislosti na drogách nebo hraní na automatech. To musí chtít také člověk sám. Stačí si uvědomit, že pokud s vámi někdo manipuluje, dělá to proto, že jste mu to dovolili. Stanovit si hranice ve vztahu a věřit své intuici je strašně důležité.

Jo, a pamatujte! "Tři věci nemohou být dlouho skryty: Slunce, měsíc a pravda." (Ralph Smart).

A jak to vidíte vy?