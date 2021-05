BLOG Fandimámám: Nový domov – jak sbalit všechno a rychle

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Nedávno jsem se rozhodla opět změnit svůj život. Probraly jsme to s dcerou a obě jsme cítily, že toto je přesně to, co chceme. A tak jsme se vrhly do dobrodružství. Stěhování. Neříká se nadarmo, že je "lepší vyhořet, než se stěhovat". To jsme poznaly hned první den, když se sjela rodinná pomoc z několika set kilometrů vzdáleného místa, aby nám pomohla se stěhováním.

Jak den postupoval, tak jsme si postupně jmenovaly body, které příště nesmíme podcenit. Toto jsou moje rady a tipy na stěhování bez stresu.

Pořiďte si krabice

Stěhovací krabice jsou nejlepší věc, kterou si ke stěhování můžete pořídit. Srovnáte do nich nádobí, uložíte oblečení, vyrovnáte do nich knihy. Krabice krásně popíšete, takže víte, co která obsahuje. Jsou skladné, lehce uchopitelné, a pokud bydlíte ve vyšších patrech, krásně je vynesete (nebo snesete).

Začněte od malých věcí

Jsem zastánce minimalismu. Usoudila jsem, že tedy nemusím balit. Kvůli pár kusu nábytku. Toto je ale ošemetná věc, protože všechny ty velké věci jsou většinou paradoxně ty malé, zastrkané ve skříních. Proto od toho, co je uvnitř, začněte jako první. Nechte jen to, co nezbytně potřebujete, zbytek začněte rovnat do krabic, které krásně složíte na sebe. Pokud je popíšete, pak se v nich neztratíte. V případě, že budete cokoliv potřebovat, vždy budete vědět kam sáhnout.

Vyházejte vše, co nepotřebujete

Někdy to opravdu není jednoduché, ale vyhoďte vše, co už nepotřebujete. Přeberte to všechno před tím, než se budete stěhovat, vyhoďte nepotřebné, dlouho nepoužívané věci. Vyhoďte všechno, co má díry nebo k čemu se vážou nepěkné vzpomínky. Vše, co totiž skladujete, s sebou nese energii bývalých vzpomínek, míst i lidí. Pokud u sebe držíte věci, které vám připomínají něco, co nechcete, pak si dokola připomínáte minulost a tu pořád dokola žijete.

Pozor na věci, které jsou horší než nábytek

Někdy nábytek není to nejhorší ke stěhování. Jaké překvapení. Nejhorší jsou knihy. Jsou neskladné, jsou těžké, jsou někdy zbytečné. Proto pokud víte, že se budete stěhovat, knihy se snažte eliminovat na minimum. Zjistila jsem, že moje knihovna obsahuje třináct plných tašek knih, tahat je ze třetího patra v domě bez výtahu je za trest. Pokud tedy milujete knihy, kupujte jen ty, o kterých víte, že se k nim budete vracet, zapomeňte na knihy pro jedno použití a přečtení a raději navštivte knihovnu.

Díky tomu, že jsem měla pomoc od rodiny, ušetřila jsem za stěhováky. Pokud jste maminka samoživitelka jako já, poroste tedy někoho, kdo vám se stěhováním může pomoct, než budete platit za stěhovací službu. My ve Fandi mámám vám pak rády pomůžeme s materiální pomocí. Nebojte se požádat nás o pomoc na našich stránkách www.fandimamam.cz.

TEXT: Mirka Rösslerová