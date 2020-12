BLOG Fandi mámám: Čtyři slova, která zabila víc snů než cokoli jiného

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Co tomu řeknou lidi! Kolikrát jste něco neudělali, i když jste moc chtěli, jen proto, že jste si řekli "co si lidi pomyslí"? Kolikrát jste něco odmítli jen proto, že jste měli strach z toho, jak to lidi přijmou a jaký na to budou mít názor? Je naprosto šílené, jak se dokážeme vzdát věcí, které chceme nebo které by nám pomohly, jen kvůli tomu, co si druzí lidé myslí. Mně se to stalo tolikrát, že to nespočítám, než jsem si uvědomila jednu zásadní věc - vždy tady bude někdo, kdo bude mít jiný názor nebo pohled na věc než já. A když budu neustále brát ohledy na to, co si ostatní myslí, tak nikdy nic neudělám. Protože tady vždy bude někdo, kdo mě bude kritizovat, odsuzovat a nebude se mnou souhlasit.

Takže jak z toho ven? A jak se jednou provždy zbavit toho, co si o nás lidé myslí?

Přestaňte se snažit potěšit každého, koho znáte nebo potkáte.

Uvědomte si, že nemůžete potěšit každého. Není to možné. Vždy uděláte rozhodnutí nebo věc, které se někomu budou líbit a někomu ne. Vždy řeknete něco, s čím někdo bude souhlasit a druhý ne. Vždy tady bude moment, kdy pro někoho budete milující matka, dcera, sestra a pro někoho fakt hrozný, neochotný a toxický člověk. Tak to prostě je. Když to přijmete, uleví se vám a pak začnete rozhodovat sami za sebe, podle toho, co je pro vás nejlepší, protože už se nebudete bát kritiky, odsouzení a odmítnutí.

Přestaňte se ptát druhých na jejich názory, místo toho si udělejte svůj.

Zvlášť se neptejte na názory lidí, kteří jsou kritičtí, nešťastní, neúspěšní a neustále negativní. Místo toho, pokud takové lidi ve svém životě máte, se jim vyhněte. Nebo je prostě ze svého života vyškrtněte. Přestaňte se stýkat s lidmi, kteří vás sráží dolů. Přemýšlejte o své mysli i životě jako o sklenici, kterou můžete naplnit jen do určité míry a určitým obsahem. Až bude plná, už do ní nic nenalejete. Proto přijímejte jen názory lidí, kteří jsou šťastní, úspěšní, kteří milují život, protože ti vám dají podporu a nabídnou pomocnou ruku, když upadnete.

Buďte sami sebou.

Naučte se překonávat překážky, přemýšlet nad řešením, nikoli problémem. Stůjte si za tím, co řeknete, a neměňte názory jen proto, abyste se zalíbili druhým. Čím častěji se budete podřizovat okolí, tím větší loutka pro ostatní budete. Budete lehce ovlivnitelní a zmanipulovatelní a víc a víc lidí se na vás nakrmí tím, že vám budou dělat zlé věci. Zato když budete silní, budou k vám přicházet silní lidé, tací, kteří milují sebe v prvé řadě a díky tomu mohou milovat i ostatní. Budou s vámi zacházet jako s člověkem, který zná svou cenu, a nikdy vás nebudou tahat dolů. Nebudou mít důvod.

Možná právě teď taky řešíte problémy. Jste matka samoživitelka a bojíte se požádat o pomoc jen proto, že máte strach z toho, co si o vás lidi řeknou. Zapomeňte na to, najděte v sobě sílu, stejně jako ji našly ostatní matky, které myslely na sebe a své děti a nikoli na lidi, kteří jim v závěru dne třeba ani nepomůžou. Náš projekt už pomohl desítkám matek, protože my neodsuzujeme, my se zajímáme a váš příběh nám není lhostejný.

Pokud jste samoživitelkou nebo znáte maminku, která zůstala na děti sama a potřebovala by pomoc, podívejte se na to, jak ve Fandi mámám pomáháme, a ozvěte se nám na Fandimámám.cz.

Zároveň bychom chtěly za celý tým poděkovat všem, kteří dosud pomohli, a popřát všem maminkám krásné Vánoce, spoustu splněných přání, která mají a ještě mít budou, a jen to nejlepší v tom nastávajícím roce.

Text:

Mirka Rösslerová