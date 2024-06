BLOG Fandi mámám: Školní rok utekl jako voda

Nevím jak u vás, ale u mě to byl rok nesmírně hektický, hlavně v období druhého pololetí. Mladší dcera je celkem bez problémů a nějak školou prochází. U starší to bylo opravdu výživné. Je v deváté třídě, tím pádem nás čekalo rozhodnutí, kam se vydá v dalším životě - veselý příběh. Zkrátím to - na střední školu se nedostala, jde do učení. Bude cukrářkou.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Jak jsem se dozvěděla od ředitelky naší ZŠ, letošní dvě devítky jsou první v její kariéře, které se na přípravu k přijímacím zkouškám úplně vykašlaly. Naprostý nezájem o doučování, o domácí přípravu, žádné otázky, žádná nervozita. Jediné, na co děti v hodinách myslely, bylo, kdy zazvoní, aby se mohly vrhat na mobily. Mé dítě je toho zářným příkladem. Toužila stát se kosmetičkou, ale přípravu na přijímačky absolutně vypustila ☹.

No nic, trochu jsem si postěžovala a teď na to lepší - hurá, máme tady prázdniny! Léto, dovolené, voda, cestování a další aktivity. Jenže co s dětičkami, hlavně s těmi malými. My, kdo máme do kapsy hluboko, se tohoto období trochu bojíme. Ale budu se opakovat, nezoufejme, máme různé neziskové organizace, které jsou ochotné pomoci a nabízejí vyžití pro děti za zvýhodněné ceny, některé i zdarma. Jen musíme hledat a ptát se. Nesmíme také zapomenout na prarodiče (máme-li je a jsou-li ochotni se dětem věnovat), ale také využít kamarádů s tím, že na oplátku zase zabavíme my jejich děti. Prostě - jsme rodiče, kteří si se vším musí poradit, a zvládneme to.

Přátelé, přeji vám krásné a prosluněné léto plné krásných zážitků a vašim dětem vydatný odpočinek, aby do dalšího školního roku mohly vstoupit s čistou hlavou a klidnou myslí.

I mezi našimi maminkami samoživitelkami jsou maminky, které potřebují pomoc nejen s prázdninovou zábavou. Koukněte se na web Příběhy maminek, pro které sháníme materiální pomoc (fandimamam.cz), a vyberte si maminku, které byste chtěli pomoci.

Autor: Lucie Martinková