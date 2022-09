BLOG Fandi mámám: Škola běží - návrat k povinnostem

Pominu-li nákup školních potřeb, což samo o sobě vydá na pěkný balík peněz, tak nám děťátka přes léto také povyrostla. Je třeba sehnat větší oblečení, sportovní oděvy a botičky😊. Je třeba zaplatit SRPŠ, obědy ve škole a určitě přijdou na řadu i různé pracovní sešity a další, předem nepředvídatelné a ne levné pomůcky. Během září přijdou na řadu také zájmové kroužky. Prostě peníze začnou létat. Jenže co my samoživitelé? Ano, je to moc těžké! V současné době se násobně zvedají ceny energií a pohonných hmot a v návaznosti na to se zdražuje opravdu všechno. Milé maminky a tatínkové samoživitelé - pro nás je to snad nejhorší období. Zvládnout to ale musíme.

Já sama se snažím nakupovat školní pomůcky ještě během prázdnin, a to v internetových obchodech. Ceny jsou příznivější a je to bez větších nervů. Oblečení pro dcery sháním v second handech a mám tu výhodu, že mám pár známých, kteří mi větší oblečení po svých dětech přenechají. Všem vřele doporučuji pokusit se požádat o příspěvek na bydlení, i když je to opravdová procedura. Ale i kdybychom měli dostat tisícovku měsíčně, pomůže to. Mně zároveň pomohl příspěvek na dítě v hodnotě pět tisíc korun - neváhejte a žádejte. A prosím, pokud jste opravdu ve velké finanční tísni, nestyďte se požádat o pomoc potravinovou banku.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

A co znamená návrat do škol pro děti?

Pro některé je to návrat mezi kamarády, na které se celé prázdniny těšili. Pro jiné děti je to nervozita, někdy i strach.

Já osobně mám strach o svou dceru, která v 5. třídě nastupuje do úplně jiné školy. Důvodem přestupu bylo nepochopení psychické poruchy ze strany pedagogů a nedodržování učebního plánu stanoveného pedagogicko-psychologickou poradnou. Žádný z pedagogů nedodržoval plán určený poradnou a dcera ve škole trpěla. Do nové školy se těší ale zároveň má z nového prostředí a nových spolužáků obavy. Neopomenutelné je i cestování do školy. Do té staré to měla 3 minuty pěšky, do nové bude muset dojíždět. Protože jsem ale optimista, věřím, že všechno dobře dopadne a obě budeme spokojené.

Proto bych ze své zkušenosti doporučovala povídat si s dětmi o tom, jak se ve škole cítí, co je tíží nebo z čeho mají obavy, a naopak je povzbuzovala ve všem, co jim jde a co se jim daří, oslavovala i malé úspěchy a měla pochopení pro malé neúspěchy. Škola totiž dětem do vínku přináší nejen vzdělání, ale také je učí to, jak se v budoucnu dokážou poprat s nástrahami života. Buďme ke svým dětem vnímaví, a když přijde nějaká krize, stůjme za nimi, jsme přece jejich přístav, jejich rodiče.

Milí rodiče, přeji všem, aby vaše děti zvládly návrat do školy bez problémů, a vám přeji pevné nervy a utrácení s rozvahou.