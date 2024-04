BLOG Fandi mámám: Našla jsem své štěstí

Otec na Augustýnka neplatil výživné, Ivana žila jen z rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení. Po sečtení všech výdajů musela vyjít s částkou 50 Kč na den. Velkou oporu a pomoc měla ve své mamince, která jí kupovala plenky. Ivana se snažila šetřit, kde mohla - boty a oblečení nakupovala v bazarech, zeleninu měla ze zahrádky. Přesto zůstávala velice optimistická a věřila, že toto těžké období je jen zkouška v jejím životě a že se brzy začne blýskat na lepší časy.

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Nový partner

Od té doby se její život obrátil o 180 stupňů. "V synových necelých dvou letech jsem se vrátila do práce v bance, kde mi nabídli možnost kratšího úvazku a zároveň se v té době zrovna uvolnilo místo v dětské skupině, kam Augustýnek začal chodit. Po dvou letech se mi narodila dcera Lilianka a následně, o další dva roky později, dcera Jasmínka. Obě holčičky mají stejného otce. Nikdy jsme však spolu nebyli ve vztahu, jednalo se spíše o nešťastnou známost, neboť je to člověk s narcistickou poruchou osobnosti. Neustále mi vše vyčítal, pořád se hádal a tam, kde problémy nebyly, je vytvářel. Nedalo se s ním normálně o ničem mluvit a já než abych se na něj vykašlala, nesmyslně jsem se trápila a bohužel mi trvalo se z toho vymanit. Těhotenství s Liliankou i Jasmínkou tak pro mě byla velmi smutná, protože jsem byla na vše sama, ale nakonec se vše zvládlo. Pomoc a oporu mám v rodině."

Před dvěma lety se Ivana dala dohromady se současným partnerem. "Věděli jsme o sobě delší dobu. Je to hodný a chytrý muž. Máme se rádi a je nám spolu dobře. S mými dětmi vychází báječně a v prosinci se nám narodila Stelinka, takže jsme kompletní."

Práce ve Fandi mámám

Poté, co Ivana prošla naším projektem, jsme jí nabídli možnost pomáhat jako krajská delegátka, Ivana neváhala a nadšeně se připojila. Následovalo postupné zapojení do činnosti náboru na dohodu o provedení práce a od loňského podzimu má jako koordinátorka na starosti celý proces náboru maminek a tým delegátek. "Jsem u Fandi mámám zaměstnaná na poloviční úvazek, což je ta úplně největší pomoc, protože najít zaměstnání, které se dá skloubit s péčí o děti, není vůbec jednoduché. Nesmírně si této příležitosti vážím. Práce mě baví a dává mi smysl. Jejím prostřednictvím se realizuji a rozvíjím. Kromě péče o děti a práce ve Fandi mámám ještě studuji dálkově vysokou školu a pravidelně běhám. Je to pro mě chvilka relaxu. Můj život je momentálně hodně náročný, ale všechno, čemu se věnuji, mě baví. Mám čtyři úžasné děti, které jsem si vždycky přála, a skvělého muže, na něhož jsem celý život čekala."

My ve FM jsme nesmírně rádi, že je Ivana součástí našeho týmu, svůj optimismus a laskavost šíří a předává dál.

