BLOG Fandi mámám: Malé děti malé starosti, velké děti…

Říká se: "Malé děti, malé starosti. Velké děti, velké starosti." Sama to zatím nedokážu úplně posoudit. Mé dvě děti nejsou už malé, ale ještě nejsou velké. Takže mám momentálně střední starosti?

Když někdy pozoruji na plovárně, ve vlaku nebo v sokole malé děti, "školkáčky", přistihnu se, jak se mi stýská po starých časech. Po očku pozoruji i chování maminek. Žasnu a nevěřím. Jak jedny svým dětem zbytečně "umetají cestičky", jiné po dětech kvůli vlastní lenosti řvou. "Byla jsem taky taková?" říkám si a vzpomínám na ty naše časy. Člověk leccos pochopí. Nebo také ne.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

A o co že se mámy většinou starají? Hlavně aby se dětem dobře dařilo. Co to znamená? Třeba aby byly teple oblečené a nebyla jim zima. Aby měly dostatek jídla a neměly hlad. Aby nebyly nemocné. Aby měly všechno, co potřebují. Aby se cítily milované a nebyly opuštěné. Aby se cítily v bezpečí a nežily ve strachu. Aby … Aby … Aby … Ale to jsou vlastně potřeby nás všech. Malých i velkých. Na věku nezáleží. Jen způsob, jakým své potřeby naplňujeme, se mění. Nejdřív na to, abychom dobře prospívali, potřebujeme hlavně druhé. Jsme moc malí, abychom odhadli správnou míru a měli všechny schopnosti. Tím, jak rosteme, se učíme, jak své potřeby naplňovat. Mění se i starosti maminek. Naše maminky se mění. Nebo by aspoň měly. Pro velmi malé děti platí, že máma a já jsme jedno. Takové spojení dodává jistotu a bezpečí. Také přesně určuje, co má kdo dělat. Kdo dává a kdo přijímá. Jak děti rostou, odpoutávají se od své mámy. Je to životní úkol, cesta. Máma má zase jiný úkol. Děti na té cestě doprovázet, jistit. Ne moc, tak akorát. Jak je jim to příjemné. Starost maminek je, aby se děti vydaly samy do světa a aby se neztratily. Drobnými kroky doklopýtat k vysněnému cíli není jednoduché. Dokonce se to v některých případech nepodaří. Někdy je zase nutné vzhledem k okolnostem některé kroky vynechat. To je život. Každý máme ten svůj.

Myslím teď na rodiče samoživitele a jejich děti. Maminky z Fandi mámám se snaží pro svou rodinu dělat maximum. Pokud člověk na všechny starosti zůstane znenadání sám, je toho moc a je to těžké. Sama to znám. Děti jsou nekonečnou zásobárnou radosti, překvapení, lásky, ale i starostí. Někdy nás rodiče péče hodně unavuje. Maminky z Fandi mámám se navíc potýkají s dalšími, existenčními starostmi. Řeší zajištění chodu domácnosti, bydlení, rodinné zázemí, sociální izolaci. Je dobře, že o jejich starostech víme a můžeme jim společně s dárci pomoci.

Zapojte se i vy, přečtěte si příběhy maminek samoživitelek a jejich dětí na našem webu www.fandimamam.cz, a pokud budete mít chuť fandit mámám spolu s námi, můžete jim pořídit některou z věcí, které aktuálně potřebují!

Díky, že fandíte s námi!

Autorka: Martina Macková

Dobrovolnice Fandi mámám