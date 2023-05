BLOG Fandi mámám: Když pubertální dítě "stávkuje"

Nedávno jsem sama sobě dokázala přiznat něco, co jsem nikdy ani nepomyslela, že by se mi mohlo přihodit - ROZMAZLILA JSEM JEDNO SVÉ DÍTĚ. Naštěstí jen to jedno. Druhá dcera je vcelku normální. Říkám si: A dost, ještě je čas vše změnit, stále není pozdě.

Rozhodla jsem se úplně změnit přístup, přestala jsem ji neustále omlouvat, snažím se jí vsugerovat, že nejenom maminka má povinnosti, že i ona musí doma pomoct. Samozřejmě se jí to nelíbí, tak mi hází klacky pod nohy. Rozhodla se mi osladit život. Vše, co dělám, je špatně a je toho málo.

Najednou jí vadí můj partner, se kterým jezdíme na výlety, plánujeme dovolené… Vadí jí, že se snažím fungovat i sama jako žena a ne jen jako matka. Bývá opravdu zlá. Otázek, které mi přijdou na mysl, je spoustu. Její odpověď je jednoduchá: "Můj otec byl taky takový a žila jsi s ním." Dochází mi slova, do očí se derou slzy, ale ano, má pravdu. Její otec byl tyran a já s ním i přes to žila. Žila, nebo spíš přežívala jsem s ním dlouho a doufala jsem, že to jednou skončí. Skončilo to jeho odsouzením a několikaletým klidem, který ale skončil před pár dny, když mi od něj přišel dopis (to je ale jiný příběh).

Malé holce, ve které se plete vše dohromady, holce, která nemá ráda změny, neumí si zvykat na nové věci, tak té přece nemohu za vše nadávat. Dnes ale pohár trpělivosti přetekl a na zadek dostala. Její chování už je občas opravdu i pro mě neúnosné.

Jak jí pomoci? Jak reagovat v takových chvílích? Máte-li někdo podobné zkušenosti, rady, doporučení, napište, budu vděčná za vše. Jen podotýkám, že ke všem možným specialistům chodíme už roky. Jen ta období se nám dost mění a posledních několik měsíců jsme se z depresí nevyhrabaly. Přitom jsem se já už konečně po dlouhých letech dostala do stavu, kdy jsem klidná, spokojená, šťastná a snažím se to přenášet i na své dcery.

Autor: Lucie Martinková