BLOG Fandi mámám: Kam s dětmi o prázdninách?

Jednou z častých možností jsou příměstské tábory. Dnes tyto "příměšťáky" organizují různé organizace, počínaje Domy mládeže, některé školy, městské části atd. Výhodou je, že děti ráno odvezete, můžete jít v klidu do práce a odpoledne si robátka zase vyzvednete. O děti je postaráno, je zajištěn pitný režim i celodenní stravování. Cenově týden vyjde o něco levněji než klasický tábor. U většiny těchto táborů si můžete vybrat jen některý den/dny v týdnu, kdy nebudete mít děti zajištěné jinak.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Pravdou je, že ani příměstské tábory nejsou úplně levné. Existují však organizace, které jsou dotovány a sponzorovány, a ty pak nabízejí pro rodiny v nouzi nižší ceny nebo službu poskytnou zcela zdarma.

My jsme se letos v organizaci Fandi mámám spojili s první dámou a Pražským hradem a díky naší spolupráci jsme mohli nabídnout samoživitelkám a jejich dětem z našeho projektu pobytové i příměstské tábory. Víme, že je to pro maminky samoživitelky velká podpora a pro jejich děti radost.

I vy, i když je to možná na poslední chvíli, můžete zkusit oslovit nějakou organizaci nebo váš úřad a zjistit, zda ve vašem okolí není taková možnost. Doporučuji začít u sociálních služeb, třeba OSPOD, tam by mohli poradit. Někdy tyto tábory organizují i velké podniky pro své zaměstnance, místní samosprávy by také mohly vědět, zda je v rajonu jejich působnosti nějaký dotovaný příměstský tábor. Často také na tábor přispívají zdravotní pojišťovny. Pomoci můžou také různé neziskové organizace. Mnoho z těchto informací najdete i na našem Rozcestníku pomoci pro maminky samoživitelky, který stále doplňujeme a aktualizujeme.

Prázdniny máme v plném proudu a já vám všem přeji co nejklidnější a pohodové prožití léta, nasbírejte síly do začátku nového školního roku.

Autorka: Lucie, dobrovolnice Fandi mámám