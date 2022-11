BLOG Fandi mámám: Jak na předvánoční úklid s dětmi?

Už dávno nevěřím tomu, že je důležité to, aby byly děti šťastné a že pořádek není důležitý. To je klišé, kterým se my, zodpovědné matky, uklidňujeme. A samozřejmě se vždy uklidňovat budeme. S námi třeba bydlí tři takoví, o kterých jsem ani nevěděla, a jmenují se Někdo, Něco a Nevím. Dávám příklad - zeptám se dcery: "Kdo tu nechal ten hrneček?" A odpověď? "No, mami, Někdo asi ano." "Proč máš ten nepořádek v pokoji?" Odpověď: "Asi Něco hledám." A ten kamarád Nevím, ten je taky častý: "Mami, prosím tě, pomoc, Nevím, kam jsem to dala, a zítra to potřebuju." Tak jako správná matka vlezu do pokoje, že pomohu dceři hledat, ale při pootevření dveří je zase rychle zavřu, aby na mě všechno nevypadlo ven. Naházené vše na jedné hromadě a ona se diví, že nemůže to Něco najít. Myslím, že v tomhle příkladu se vidí tak 90 % z nás.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Ale jak tomu všemu zabránit? Jde to vůbec? Obávám se, že nejde, tohle příšerné pubertální období musíme všechny vydržet a věřit v lepší zítřky, protože těm našim dětičkám jednou dojde, že takhle je to špatně. Jen je musíme neustále upozorňovat a ukazovat jim, co je správně… Oni teď jen protočí oči, ale něco si z toho všeho určitě vezmou do své budoucnosti, ať už je jakákoliv. My můžeme jen pomáhat a v určitých mezích radit, nebo spíš doporučovat, jak by vše podle nás mělo být. Snažím se to trošku praktikovat a občas to i vypadá, že to minimálně trošku chápou.

Musíme se snažit o nějakou tu pozitivitu, pozitivní přístup a hlavně se z toho nezbláznit. Uvidíme, ale určitě nám všem popřeju pevné nervy do dalších všedních dní s našimi ratolestmi.

Myslím, že podobné problémy má i spousta maminek z našeho projektu, kterým fandíme.

