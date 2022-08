BLOG Fandi mámám: I samoživitelky mají právo na chvíle pro sebe

Není mnoho těch, kteří i tak složitou záležitost dokážou řešit s nadhledem a v klidu. Před těmi, kteří to dokázali, smekám.

Vše je dokonáno, jsme rozvedení a děti jsou soudně přidělené některému z rodičů do výchovy (většinou jsme to my, maminky). Šťastná je ta maminka, která se o péči o děti střídá s otcem. Třeba jednou za 14 dnů víkendy s tatínkem, rozplánované prázdniny apod. Jestli jsou rodiče schopní spolu normálně komunikovat, je to další výhra.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Jenže co my, které jsme na děti zůstaly úplně samotné, otec se o ratolesti nezajímá a nestýká se s nimi? Každá z nás ví, jak náročná je péče o děti, když je máte kolem sebe 24 hodin denně, 365 dní v roce. Každá z nás si ráda od ratolestí alespoň na chvilku odpočine. Máte-li babičku s dědou, kteří se o robátka rádi na chvilku postarají, je to báječné a máte šanci si na chvilku odpočinout a udělat něco pro sebe. Ono stačí, když si můžete vzít knížku a nerušeně chvíli číst. To pomáhá i mně. Já už mám naštěstí děti větší, tak jsou schopné jít i samy ven.

Jsou ale maminky, které nemají vůbec nikoho, kdo by s dětmi pomohl. I takovým ale vřele doporučuji požádat o pomoc kamarádku, sousedku nebo někoho, komu můžete důvěřovat, a alespoň na hodinku se dětí "zbavit". Vy si trošku odpočinete a dětem odloučení také prospěje.

Někdy postačí i posezení s dětmi na hřišti a povídání si s ostatními rodiči. Děti jsou rády ve společnosti a vy si přitom můžete probrat různé problémy s výchovou, sdílet recepty, povídat si o všem možném.

Na závěr jedna, podle mě důležitá, rada všem maminkám:

Naučte se mít rády samy sebe, naučte se vážit si sebe sama. Ráno na sebe koukněte do zrcadla a řekněte si, že jste krásná, neuvěřitelně šikovná a vše zvládáte s graciézností a šarmem. Je úplně jedno, jestli máte nějaké to kilo navíc nebo vás trápí něco jiného. Je to moc důležité, opravdu! Budete-li si sebe sama vážit, věřte tomu, že všechny problémy budete zvládat mnohem lépe. Děti budou vědět, že mamča je v pohodě a s dobrou náladou. Já za sebe musím říct, že s takovými pochvalami bojuju neustále, ne vždy to dokážu, tak na to netlačím a jdu na to pomalinku. Občas si pochválím třeba jen vlasy, i to mi stačí k úsměvu.

Myslím, že i naše maminky v projektu občas bojují samy se sebou a vy jim můžete pomoci trošku vykouzlit úsměv na rtech, neváhejte se kouknout na https://www.fandimamam.cz/aktualne-shanime/ a můžete si vybrat maminku, které byste rádi pomohli.

Přeji vám všem krásné a klidné léto a držím palce, abyste vše zvládaly bez problémů.

Autor: Lucie Martinková