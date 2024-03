BLOG Fandi mámám: I samoživitelky chtějí mít s dětmi hezké Velikonoce

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

Nevím, jak vy, ale já jsem se nikdy nenaučila plést pomlázku. Ani nikdo z mého okolí to neumí. Naštěstí mám doma dcery, takže čekáme, kdo s čím přijde. Děda vždycky nějakou sežene a pořádně nás vylupe. On byl vždy poměrně podnikavý a vyšupat nás chodil brzy ráno do postele, prý proto, abychom mu neutíkaly. Nikdy to nezapomněl doplnit sprškou studené vody z hrnečku. Holky pištěly, děda měl radost a všem nám bylo dobře. Uvidíme, co vymyslí letos. Za tuhle každoroční legraci ho vždy odměníme barevnými vajíčky.

Protože jsou dnes všechny barvy a ozdoby na vajíčka velmi drahé, naučila jsem se je barvit v cibulových listech. Minulý rok jsem vyzkoušela i vaření vajec ve vodě s kurkumou, byla krásně žlutá. Když chci vejce nějak ozvláštnit, ozdobím je malým lístkem, který před varem vejce ovážu gázou (mohou být i staré punčocháče). Pod lístkem zůstane původní barva vejce a hned máme vajíčko ozdobené. Čokoládová vajíčka ani jiné sladkosti nekupuji. Upečeme si mazanec a to nám bohatě stačí. Hlavně že jsme spolu a máme se rády.

Chcete i vy udělat mamince samoživitelce a jejím dětem pěkné Velikonoce? Podívejte se na aktuální příběhy maminek a třeba zrovna díky vám budou jejich letošní svátky jara veselejší 🙂.

Krásné velikonoční svátky vám přeji.

Autor: Lucie Martinková