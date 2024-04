BLOG Fandi mámám: Deset let od tyrana

Tenhle plán se ve mně začal rodit už ke konci předchozího roku, ale právě ve výše zmiňovaném lednu jsem dokázala doslova utéct.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Jako každé ráno jsem šla do práce, vše jsem měla domluvené - jak se sociálkou, tak s policií a i v práci byli všichni při mně… Utekla jsem i přesto, že mi unesl děti. Musela jsem být silná a nevzdat to. Nevzdala jsem a vytrvala, podala jsem trestní oznámení a díky tomu jsem dostala své dcery, už je nechtěl, začal se bát sám o sebe a holky mu byly nejspíš překážkou. To už se teď ale nedozvím a ani nechci. Následovala spousta soudních stání, spousta let strachu, co kdyby opravdu mohl děti dostat do péče, ačkoliv byl trestně stíhán pro několik trestných činů, jako bylo domácí násilí, nebezpečné pronásledování, vyhrožování a v neposlední řadě i znásilnění.

Ale vše dopadlo dobře, děti jsou celých deset let se mnou, jejich otec má soudní zákaz styku a ani jednou za celou tu dobu se nijak nepokusil zjistit, jak se holkám daří. Ony jsou ale spokojené, stejně tak jako já. Můžu být sama na sebe hrdá, že jsem tuhle cestu zvládla a nenechala se po několikáté přemluvit, že se vše změní a zloduch a tyran se stane hodným princem. Tenhle vztah mě naučil nevěřit pohádkám. Je ale pravda, že jsem i potom několikrát šlápla vedle, ale teď už vím, že to nejdůležitější mám… Jsou to moje děti.

Spousta maminek v našem projektu si prošla něčím podobným jako já, myslím, že i horším. Vy máte možnost si nějakou maminku vybrat a nabídnout jí materiální pomoc dle jejích přání, stačí se kouknout na naše webové stránky Fandi mámám - příběhy maminek.

My maminkám fandíme, fanděte s námi!

Autor: Lucie Martinková