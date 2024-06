BLOG Fandi mámám: Den samoživitelek. Děkuju, mami!

Proč? Protože bychom si přáli, aby právě konkrétně ženy samoživitelky měly svůj den. V naší organizaci Fandi mámám už téměř osm let podporujeme maminky samoživitelky a jejich děti, setkáváme se každý den s jejich příběhy, s tím, co je tíží, s tím, co zažívají, a často jsou to opravdu hrdinské výkony, které by si zasloužily ocenit.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Snad každý z nás má ve svém okolí nějakou maminku, která zůstala sama s dětmi, ať už kvůli nepřízni osudu, nebo rozpadu manželství, partnerství, a mnoho z nás má i osobní zkušenost. I já takovou zkušenost mám, ač si ji nepamatuji, protože jsem byla ještě batole. Moje maminka se stala na nějaký čas samoživitelkou a rozhodně to neměla jednoduché.

V útlém věku se mnou zůstala sama a čelila mnoha těžkým životním zkouškám. Já jsem to až do doby, kdy se mi narodily vlastní děti, natolik nevnímala a asi ani nebyla schopná dostatečně pochopit, čím vším si musela projít. Nikdy se mi, ani ve starším věku, o tom moc nezmiňovala. Nikdy jsem od ní neslyšela ani jako dítě, ani ve věku dospívající dívky, že by o mém biologickém tátovi mluvila špatně, a naopak náš vztah s tátou a jeho rodinou podporovala, a to asi i přes vlastní ústrky.

Já osobně bych chtěla na Den samoživitelek poděkovat svojí mamince, která mě bezpodmínečně milovala, podporovala, chránila, vychovávala a dodávala pocit bezpečí, i když to pro ni samotnou nebylo v období, kdy na mě byla sama, vůbec jednoduché. Protože podle mě to NENÍ SAMOZŘEJMOST, ale VELKÉ HRDINSTVÍ a moje máma je pro mě hrdinka!

Pokud i vy chcete podpořit samoživitelku ve svém okolí, poděkovat jí, nebo jí sama jste, přidejte se k nám a oslavujte s námi DEN SAMOŽIVITELEK!

Jak? Podívejte se na naše stránky Fandi mámám

Díky, že fandíte s námi!

Autorka: hrdá dcera a spoluzakladatelka Fandi mámám Žaneta Slámová