BLOG Fandi mámám: Blíží se velké prázdniny, dětské tábory a další placení

A je to opět tady, milé maminky a tatínkové samoživitelé. Před námi jsou letní dětské prázdniny a je potřeba zajistit pro děti program. Což o to, možností je mnoho, ale kde na to vzít!

Bude nutné zapojit mozek, trochu času a trpělivost. Prostě si sednout k počítači a hledat a hledat. Vždy se najde nějaký program, který bude i finančně dostupný, i kdyby to mělo být jen pár dnů v příměstském táboře. Každé město nebo městská část má organizaci, která pořádá dětské pobytové i příměstské tábory. Doporučuji také ptát se známých, zda mají s nějakým konkrétním táborem zkušenost.

A teď ty finance - je to velký problém, sama s tím mám zkušenosti. Některé organizace umožňují platbu v několika splátkách, někde pomůže příspěvkem zaměstnavatel. Doporučuji se na léto připravovat předem, například si každý měsíc odkládat nějakou částku. Větší děti si mohou v rámci "brigády" přivydělat například pomocí prarodičům nebo sousedům (nákup, úklid apod.).

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Tam, kde není žádná z výše uvedených možností, je třeba zkusit se domluvit s kamarádkami, známými nebo příbuznými na nějakém tom hlídání a zároveň nabídnout svou ochotu s pohlídáním jejich dětí.

Prázdniny se blíží mílovými kroky a každé dítě by mělo nějaký ten čas strávit "bez rodičů za zadkem". Nejenže si odpočinou rodiče, ale děti se naučí být i s někým jiným, navážou nové známosti a kamarádství. Ze své zkušenosti vím, že se děti na tábory radostně opakovaně těší (alespoň ty moje), ale občas se stane, že si vzpomenou na to, že se vlastně netěší, protože tam jezdí každý rok, co na tom, že každý rok mají jiný program. Ale tyto chmury jsou vždy jen chvilkové a radost vždy zvítězí.

Přeji vám, milí rodiče samoživitelé, krásné jaro a léto, mnoho krásných společných zážitků s dětmi i přáteli, a hlavně co nejméně starostí.

I některé z našich maminek v projektu by si určitě přály své dítko poslat alespoň na týden na nějaký tábor. Můžete si jejich příběhy přečíst na stránkách www.fandimamam.cz, a pokud budete chtít, můžete nabídnout i pomoc. Fanděte maminkám s námi.

Autor: Lucie Martinková