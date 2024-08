BLOG Fandi mámám: A je to tady! Konec prázdnin a přípravy na školu

Já mám děti už starší, jedna dcera půjde do sedmé třídy a druhá do prvního ročníku střední. Mohla bych říct, že jsem v tom zběhlá. Myslela jsem si to taky, protože jako každoročně začínám pomůcky kupovat už v květnu, tak mám výdaje rozložené. Letos ale ne.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Nedošlo mi, že na střední školu už musím sehnat i učebnice, škola má pouze povinnost dát včas vědět, které koupit, dále jako všude - sešity, další pomůcky, k tomu oblečení na praxi. Co se týká prváku, už jsem teď na osmi tisících. Pokračování bude ještě v září, na to nás už učitelé připravovali, že to ještě pár korun bude. Předpokládám, že se budu pohybovat kolem deseti tisíc.

A co se týče mladší dcery? Tak tam si nás ve škole naučili, že koupíme "pouze" sešity a v září zaplatíme tisíc korun, za ty peníze škola dokoupí pomůcky na předměty jako výtvarka, pracovky a na nás pak vlastně zbydou ještě pracovní sešity do předmětů. Letos se to taky teda povedlo, hned v září odjíždí třída na týdenní přírodovědný kurz, zálohu 2 000 Kč jsem musela zaplatit už v červnu a doplatek 5 000 Kč teď v srpnu. Tahle dcera začala ještě závodně tancovat, jelikož kvůli své postavě pohyb potřebuje, nemohla jsem říct ne a ani nedokázala, je to to jediné, co ji baví, tak ji chci podporovat. Ale opět jsou to peníze, tentokrát 5 800 Kč.

Takže, když to vidím takhle napsané, není to hezký pohled. Po sečtení všeho budu za období od června do září chudší o 25 000 Kč. Ano, jsem samoživitelka a hodně mi pomáhají rodiče, ale kde jsem vzala tolik peněz? Musela jsem vypovědět svoje spoření. Já mám ještě výhodu, že jsem spoření měla, i když už teď jsem v minusových číslech, protože k těmhle výdajům navíc platím pravidelně ještě 22 000 Kč nájem plus nějaké další potřebné platby. Když ale opravdu není kde brát, zkuste se maminky ptát, existují různé organizace.

I my máme maminky, které potřebují pomoc třeba s pomůckami do školy pro děti. Chcete-li pomáhat s námi, koukněte se na Příběhy maminek samoživitelek z Fandi mámám (fandimamam.cz) a třeba nějaké mamince pomoc nabídněte.

My maminkám fandíme, fanděte s námi!

Autor: dobrovolnice Fandi mámám