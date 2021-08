Blíží se podzim. Vyberte si svůj trend, ve kterém budete vypadat žensky!

V čem jednoznačně vynikne vaše ženskost? V šatech!

Šaty jsou jako boty. Nikdy jich v šatníku není dost. A to je velká pravda! Šaty jsou totiž jednoznačně nejpraktičtější a nejpohodlnější oblečení v kterémkoli ročním období. Nemusíte rozmýšlet kombinace jako u kalhot a svršku, nemusí vás trápit proměnlivost podzimního počasí. Ráno si vezmete punčochy, odpoledne už můžete jít bez nich, protože v kabelce je hravě schováte. Pojďte se podívat, po jakých šatech sáhnout na podzim.

Milujete džínovinu, tyl nebo bavlnu? Jsou vašimi favority kostky nebo květy? Nebo se nejlépe cítíte v jednobarevných modelech? Pro vás všechny máme skvělé zprávy! Šaty na podzim si totiž vybere každá. Sáhněte například po trendy metalických modelech, které na podzim vyvětráte na (snad už proběhnuvších) firemních večírcích. Nebo se zahalte jako víla do tylových rozevlátých maxi šatů. Nejste romantický typ? Nevadí! Nazujte k nim třeba okované boty!

Trend letošního podzimu - maxi šaty - ale nemusíte volit jen v tylové variantě. Podívejte se třeba po takových, které budou svým barevným provedením skvělým reprezentantem podzimu! Tóny právě se barvícího listí k podzimu zkrátka a dobře neodmyslitelně patří. Kupte si takové, které mají dlouhé rukávy. V ranní mlze je doprovodíte trenčkotem a cestou domů z práce v pravém babím létě si ho jen přehodíte přes ruku.

Vedle nesáhnete ani ve chvíli, kdy se rozhodnete svézt na podzimní vlně devadesátých let. Zkuste například obyčejné černé šaty na ramínka a pod ně obléct bílou košili. Tento styl hravě vykouzlíte jednoduchými detaily, které jsou inspirované právě módou devadesátých let. Neváhejte si pustit Beverly Hills nebo Melrose Place a sledujte, co vám bude sedět!

Jaké jsou další podzimní trendy?

Objem. Tímto slovem lze charakterizovat jasného podzimního vůdce. A nejvíc se bude projevovat na rukávech u triček, topů, halenek a košil. A pozor! V žádném případě se nelimitujte jen jedním materiálem. Balónové rukávy letí tylové a šifónové. Z takových materiálů, ve kterých pořádně vyniknou!

Neuvěřitelně ženskou halenku s rukávy z šifonu kombinujte s oblečením z kůže a její imitace, bez ohledu na barvu. Mohou to být kalhoty, sukně nebo třeba šaty na ramínka. To aby ty balónové rukávky pěkně vynikly! Tato kombinace z vás mávnutím kouzelného proutku udělá naprostou podzimní femme fatale.

Chce to klid a nohy v teple!

Mnoho žen miluje podzim z toho důvodu, že přichází sezóna jednoho z nejvíce ženského kusu oblečení, který může být. Punčochy, punčocháče, silonky, punčošky. Je jedno, jak je nazýváte, nastupující sezóna patří jim. Jednobarevné, vzorované, v podzimních tónech - uděláte s nimi parádu. A do chladnějších dnů můžete navléknout ty z imitace kůže. Pěkně ve stylu pořádných devadesátek!

A když se podíváme ještě o něco níž, už na nás čekají boty. A co se promítá v oblečení, promítá se i v obuvi. Boty zvolte typu boots z kůže, s velkou podrážkou nebo platformou. Velkým trendem letošního podzimu budou dámské dřeváky - boty s dřevěnou podrážkou a semišovým nebo koženým vrškem, s přiznanými patenty. Ty ovšem nazouvejte jen do babího léta, ať máte skutečně nohy v teple!