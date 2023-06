Bára Hacsi: Nejtěžší bylo nikde netroubit, že možná tvoříme budoucnost rádia

Rádio Expres FM, patřící internetové jedničce Seznam.cz, se stalo první soukromou stanicí v České republice, která zařadila do svého živého vysílání syntetický, ve spolupráci s umělou inteligencí vytvořený hlas moderátorky. Jmenuje se Hacsiko a hlas jí propůjčila skutečná Bára Hacsi, kterou posluchači znají z moderování Ranního klubu Expres FM. Na projektu syntetického hlasu začal tým Seznam Zpráv pracovat letos v březnu, ostrou premiéru si Hacsiko odbyla 21. června v hlavním denním čase od 10 do 11 hodin. Jde o první verzi stále ještě testovací moderátorky. V nočním vysílání bude Hacsiko mluvit jako běžný moderátor, komentovat dění ve světě i odehrané písně. Každé její vystoupení ovšem posluchači poznají díky jinglům a oznámení před a po konci vysílání, které upozorňuje na fakt, že vstupy zpracovala umělá inteligence. Do budoucna by měla AI umožňovat nahrazovat nekreativní složky vysílání. V rádiu Expres FM také počítají s pomocí umělé inteligence v moderní personalizaci a mobilních či online verzích.

Báro, jak jsi reagovala, když jsi dostala nabídku mít svůj AI klon?

Když nám nápad zapojit AI do vysílání poprvé prezentovali, jako velký fanoušek technologií, který si tou dobou už dost hrál s ChatGPT a MidJourney, jsem se v podstatě tak do projektu AI nabídla sama, s tím, že kdyby bylo něco potřeba, ráda se ho zúčastním. Hlavně ze zvědavosti, jak to funguje, jak to bude probíhat atd. Když pak přišla nabídka vytvořit prvního avatara do vysílání, hned jsem ji přijala.

Neděsilo tě, když jsi poprvé uslyšela svůj hlas, jak říká něco, co jsi sama neřekla?

Určitě je to zvláštní pocit. Já se normálně nerada poslouchám a teď ještě slyšet něco takto vytvořeného… je to malinko strašidelné, to nebudu lhát. Ale snažím se v tom vidět výhody. Třeba to, že by mohla Hacsiko namlouvat můj rádiový pořad Trendy a v případě delší dovolené bych nemusela natáčet pořad předem, a přesto bude aktuální.

Cítila jsi, že pracuješ na něčem průlomovém? Bylo to vzrušující?

Celá věc vznikala docela utajeně, takže nejtěžší bylo nikde netroubit, že tu možná tvoříme budoucnost rádia.

Co ti na to řekli rodiče jakožto starší generace?

Máma mi předestřela barvitě konec světa. Tak snad poprvé v životě nebude mít pravdu (smích).

Jak dlouho jsi strávila kvůli Hacsiko ve studiu namlouváním?

Překvapivě jsme nepotřebovali až tolik materiálu, natáčením jsme strávili méně než deset hodin. Zajímavá byla škála - od přemlouvání živých rádiových vstupů přes načítání článků, úryvků z knih, hláskování, datumy. Byla to zajímavá cvičení.

Co bys Hacsiko popřála?

Hacsiko bych popřála, ať se jí na Expresu líbí, ať se jí pěkně namlouvají zajímavé informace pro naše regionální vysílání.