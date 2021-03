Ananas na pizze? To nic není, Italy pobouřil tenhle "absolutně odporný" recept

Síť restaurací Fong’s Pizza v americkém státě Iowa má na svém menu netradiční položku - sladkou pizzu s ovocnými cereáliemi. Recept doplňuje ještě mozzarella, řecký jogurt a kondenzované mléko. Že to nemá s pravou italskou pizzou nic společného? Majitelům to nevadí.

"Něco podobného jsme zkoušeli už tak před pěti šesti roky, ale tenkrát to lidi moc nevzali. Tak nás to napadlo vrátit teď do hry, protože všichni za sebou máme fakt náročný rok, tak proč se trochu nepobavit," vysvětlila manažerka podniku Gwen Pageová.

Reakce lidí restauraci zaskočila. "Odezva byla úžasná," řekla Pageová s tím, že tolik pozornosti nečekali, byť spousta lidí považuje podobnou pizzu za "absolutně odpornou". O jejich pizze natočila reportáž i televize CNN. Fong’s Pizza podle Pageové dělala vždycky nezvyklá jídla, což ale některým zastáncům tradičních receptů jako vysvětlení nestačí. "Neznesvěcujte pizzu tímto způsobem," napsal výrobce pizz DiGiorno na Twitteru.

Pizza s ovocnými cereáliemi však není jediné jídlo, které zvedlo Italům krevní tlak. Deník The New York Times vyvolal před pár dny ostrou debatu, když otiskl upravený recept na římskou klasiku, těstoviny carbonara. Tradiční jídlo s jasně danými ingrediencemi totiž obsahovalo rajčata, obyčejnou slaninu a místo pecorina parmazán.