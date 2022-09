Abrakadabra, v čem je kouzlo kouzel, prozradí na TV Spektrum

Věděli jste, že má v Česku kouzlení svoji tradici? Nebo to, že ti, kteří se mu věnují jsou velmi úspěšní i ve světě? TV Spektrum vás pomocí pořadu Abrakadabra, v čem je kouzlo kouzel, který nemá na televizních obrazovkách obdoby, zavede přímo do tajů života kouzelníků a nechá nahlédnout pod pokličku kouzelnického umění, které fascinuje diváky po celém světě.

Své umění představí celkem 30 kouzelníků, kteří předvedou 97 kouzelnických triků. Během natáčení byli z kouzelnického klobouku vytaženi 3 králíci, objevilo se 7 holubiček, kouzelníci zvládli únik z 19 pout na rukách pod vodou, 8 lahví s šampaňským prasklo, aniž by se jich někdo dotkl a zmizelo 162 pizz.

Šesti epizodami provede herec a moderátor Petr Vaněk, kterého můžete znát z komedií Všechno nebo nic, Bezva ženská na krku, z dramatu Toman a letos ho můžete vidět v italském koprodukčním snímku Terezín. Ačkoliv si v průběhu své kariéry zahrál i ve světových produkcích filmů, takových kouzel, kterých bude svědkem v pořadu Abrakadabra, v čem je kouzlo kouzel, se ještě takto zblízka neúčastnil. Díky Petrovi se blíž kouzelníkům a jejich trikům dostanou i diváci.

Jednou z interpretek, na kterou se mohou diváci těšit, je kouzelnice Kelly, jejíž um se v rodině dědí už od roku 1923. "Od mala jsem byla exhibicionista a tohle byl můj způsob realizace. V dospívání jsem se věnovala i divadlu a zpěvu, takže jsem s jistotou věděla, že chci být na jevišti a vystupovat před lidmi v jakémkoliv uměleckém žánru. Hledala jsem se. Nakonec jsem si ze všeho něco vzala a stejně se vrátila k rodinnému řemeslu," říká Kelly, která se dokonce umístila na 5. místě v talentové soutěži Česko Slovensko má talent.

Další výraznou kouzelnickou tváří je mág Tomasiano, který hraje v životě Kelly zásadní roli. Jsou totiž manželé. "Žít s kouzelníkem není jednoduché a kdo to sám neprožil, těžko by dokázal pochopit, co prožívá jeho partner. Už jen to, že je pro nás vystoupení "svaté" a obětujeme tomu vlastní život. Když se ostatní baví, my pracujeme - pátky, soboty pro nás neexistují. Máme otočené životy. Když ostatní pracují, máme volno a naopak. Chybíme na rodinných oslavách, protože vystupujeme, neznáme Silvestry s přáteli. S tím se potýká každý, kdo pracuje v showbyznysu. Navíc si pořád s kouzly hrajeme, vymýšlíme, trénujeme," vysvetluje Kelly.

Světově známým je i kouzelník Ondřej Pšenička, který svými kartovými triky ohromoval diváky za velkou louží v amerických TV shows. Z jeho kouzel vám bude přecházet zrak. Svými komentáři pořad obohatil také Pavel Langer, který je vyhlášeným sběratelem starožitných kouzelnických pomůcek. Kromě těchto zástupců České republiky se představí i kouzelníci z dalších koutů světa. Třeba z Maďarska nebo Německa.

Kelly, Tomasiana a další kouzelnická esa můžete sledovat v show Abrakadabra, v čem je kouzlo kouzel od 23. října v 17:00 na televizní stanici TV Spektrum.