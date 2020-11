5 tipů na originální vánoční dárek

STYLOVÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO MUŽE

Dřevěný motýlek je stylovým a elegantním doplňkem každého gentlemana. Pokud hledáte originální vánoční dárek pro muže, určitě neuděláte chybu. K motýlku přibalte dřevěné manžetové knoflíčky, kapesníček se stejným vzorem jako má stuha a třeba i dřevěné hodinky.

PRAKTICKÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO ŽENY

Přemýšlíte, čím potěšit manželku či partnerku, nebo vybíráte vánoční dárek pro maminku? Sáhněte po výrobku z proutí. Pěkným dárkem je univerzální proutěný koš, do kterého můžete přibalit oblíbené víno a vývrtku. Takový košík se hodí na nákupy, lze využít i při procházce lesem na houby či sběr lesních plodů, ale hlavně: v letních měsících do něj stačí nachystat něco dobrého a vyrazit na piknik.

VÁNOČNÍ DÁREK PRO DĚTI DO POKOJÍČKU

Dětem pod stromeček vyberte něco kvalitního, z nezávadných materiálů, co holky i kluky potěší a co jim vydrží. Hitem letošního roku je věšák na medaile s vlastním motivem sportu a se jménem. Malý hokejista či malá tenistka si tak můžou vystavit všechny svoje úspěchy na jednom místě.

PRARODIČŮM POD STROMEČEK PRO RADOST

Pro své rodiče a prarodiče jednoduše vyberte ty nejoblíbenější pochutiny a udělejte jim balíček na míru (dobré víno, paštiku, kvalitní sýr, marmeládu, atd - co mají rádi). To vše zabalte stylově do pořádného dřevěného boxu. Takový dárek má pak dvojí využití, babička s dědou si nejdřív smlsnou na obsahu bedýnky a pak si do ní něco uloží. A navíc, na box můžete nechat vypálit originální věnování!

Když jsme u toho originálu, gravírování do dřeva udělá i z nejobyčejnější věci ten nejoriginálnější dárek. Vymyslete pod stromeček něco extra a darujte unikát. Co třeba dřevěné prkénko s nápisem MasterChef nebo vlastní fotografie vytisknutá na dřevě?

Věříme, že letos bude výběr dárků snadný. S našimi tipy už nemůžete šlápnout vedle. Tak hurá objednávat!