24 hodin v Reykjavíku. Tipy z islandské metropole očima Markéty Irglové

KDE SI UŽÍT TROCHU BOŽÍHO KLIDU?

Asi nejznámějším symbolem Reykjavíku je působivý kostel Hallgrímskirkja, který nápadně připomíná skalnaté vrchy, jež jsou pro ostrov tak typické. Pokud tedy do města zavítáte, byla by chyba ho minout. I když, ono je to prakticky nemožné. Kostel se řadí mezi nejvyšší budovy na celém Islandu, díky čemuž je skvělým orientačním bodem. Navíc je v samém centru města, které není nijak rozlehlé. Výtahem se dostanete až nahoru na věž, odkud je skvělý výhled na město. I s kostelem je spojen příběh Markéty Irglové, která sem dříve chodila zpívat se sborem a dodnes na to ráda vzpomíná. Místo má přitom ještě jednu českou stopu - místní křtitelnice je totiž vedle islandského čediče vyrobena také z českého křišťálu.

CO SLYŠET?

Co by to bylo za návštěvu Reykjavíku bez toho, abyste viděli jeho novodobý symbol, koncertní síň Harpa?! Budova zprovozněná v roce 2011 se ihned stala kulturním středobodem města, kde kromě symfonického orchestru vystupují nejuznávanější umělci. "Když se v Reykjavíku pořádají koncerty, v poslední době je to právě zde," říká Irglová. Harpa disponuje několika prostory různých velikostí, které si může pronajmout každý. Za návštěvu stojí i koncertní dům Gamla Bio nebo taneční klub NASA. Podle české umělkyně ale kvalitních míst pro koncertování v poslední době spíše ubývá. "Dřív jich bylo mnohem víc. Spousta z těch podniků, které jsem měla ráda, zavřela," dodává. Velkou událostí, která na pár dní promění celé město v jednu koncertní společnost, je festival Iceland Airwaves. To se pak hraje v každé kavárně či hospodě. A sledují ho producenti z celého světa, aby si tady vytipovali nové talenty.

KAM NA DRINK?

Ptáte se, kam si v Reykjavíku skočit na skleničku? Co třeba do Bar Lobby v rámci moderního hotelu The Reykjavík Edition, kde mají širokou nabídku vynikajících koktejlů! To vše v překrásném prostředí s velkým kruhovým krbem, kolem něhož spokojení zákazníci sedí. "Koktejly tady nejsou nijak zvlášť dražší než jinde ve městě. Tady je to drahé všude!" podotýká Irglová směrem k baru, který se nachází jen pár kroků od koncertní haly Harpa. Mezi její oblíbené podniky přitom patří také Sushi Social, který představuje jedinečnou kombinaci japonské a jihoamerické kuchyně. Právě sem nejčastěji míří, když se jí naskytne příležitost vyrazit na jídlo ven. Nebo právě i na drink. Jejím favoritem je gimlet - koktejl na bázi ginu a limetkového džusu. K němu pak ráda zakousne třeba edamame. To už se ale dostáváme k naší další kategorii, k jídlu. Co se týče Mia, jeho osobním favoritem je už po dlouhá léta Kaffibarinn, skvělých míst je ale podle místního rodáka tady celá řada. "Začněte večer procházkou po Laugavegur a skočte si na skvělé víno třeba do Tíu Sopar," říká.

CO MUSÍTE OCHUTNAT?

Vedle Sushi Social v Reykjavíku najdete i restauraci DILL. Markéta sem sice nechodí tak často jako právě do Sushi Social, ale vynechat první michelinskou restauraci na Islandu zkrátka nemůžeme. DILL se nachází v docházkové vzdálenosti od kostela Hallgrímskirkja a nabízí úžasnou severskou kuchyni s důrazem na islandské suroviny a tradice. Místní menu z rukou šéfkuchaře Gunnara Karla vyjde na necelé tři tisíce korun. Sama Irglová ale většině tradičních islandských pokrmů moc neholduje. Jako příklad uvádí hákarl, zkvašené žraločí maso, jehož pozření dělalo problém i takovým kuchařským esům, jako je Gordon Ramsay. Vedle restaurace DILL Mio doporučuje také například podniky Kol a Matbar.

KAM ZA UMĚNÍM?

V centru Reykjavíku, pár ulic od mnohem většího muzea moderního umění, narazíte na výstavní prostory s osobitou atmosférou, na i8 Gallery. Markéta Irglová nás na ni upozorňuje zejména proto, že zde vystavuje její oblíbený malíř Eggert Pétursson, pro jehož díla je typické zachycování islandské přírody. Jeden z jeho obrazů má dokonce ve svém nahrávacím studiu. "Skládá je z miniaturních kytiček, jež by nebylo vůbec těžké přehlédnout, jak jsou malé," podotýká. V galerii i8 ale vystavuje řada dalších místních umělců jako například Olafur Eliasson nebo Hildigunnur Birgisdóttir. Miovým osobním favoritem je muzeum Einarse Jónssona, které vystavuje sochy tohoto prvního islandského sochaře. "Procházka po zahradě za budovou, která je sama o sobě uměleckým dílem, je ničím nerušeným zážitkem. Zvláště pak večer, když je venku tma," říká.

KDE SI ODPOČINOUT?

Island je proslulý svými geotermálními lázněmi. Asi nejslavnější je Modrá laguna, typická pro své mléčné zbarvení. Voda, která vychází z hloubky až 2000 metrů a s teplotou dosahující 39 stupňů Celsia, je bohatá na minerální látky a vhodná nejen pro koupání, ale i léčbu kožních onemocnění. Místo se nachází asi hodinu cesty od Reykjavíku, jižně od centrálního letiště Keflavík. Z centra to tak budete mít blíže do Sky Lagoon, která leží na předměstí metropole, přímo na pobřeží, a je obehnána typickými čedičovými skalisky. Právě toto místo mají Markéta a Mio nejradši. "Je to jedno z nejlepších míst na zemi," říkají. Není přitom výjimkou potkat tady třeba zpěvačku Björk.

