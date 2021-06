Ztrácíte věčně náušnice? Poradíme vám pár jednoduchých triků, jak tomu předejít

Známe to snad každá. Alespoň jednou za život ztratíme náušnici a cesta k jejímu nalezení bývá mnohokrát neúspěšná. Pokud se jedná o bižuterii, dokážeme ještě nad touto ztrátou přimhouřit oko. Jakmile ale přijdeme o náušnici zlatou, k tomu ještě zdobenou drahými kameny, je nám do breku.

Vztahy k těmto druhům šperků totiž bývají mnohem silnější než k jiným doplňkům. Náušnice máme často spojené s významnou životní událostí a pojí nás k nim citový vztah. S jejich ztrátou ztrácíme i symbol vyjádřených citů.

Přitom ztrátě cennosti, jež nám přirostla k srdci, se dá poměrně snadno předejít. A ani to není složité. Odborníkem, který vám poradí několik triků, jak předejít ztrátě náušnic, je Dušan Mlynarčík, spolumajitel české rodinné zlatnické firmy JK Jitka Kudláčková. Dušan se svou manželkou Jitkou, která se věnuje designu, šperkařské řemeslo milují. Díky poctivé práci a stabilnímu týmu lidí se jim podařilo získat spokojenou klientelu, která má v oblibě jejich šperky už 30 let.

Puzeta

Asi nejznámějším zapínacím systémem u náušnic je puzeta, která se vyskytuje nejčastěji u náušnic typu pecky. Je to pružina, která zapadá do drážky na tzv. štiftu náušnice. Takové náušnice často vyhovují ženám, které je na noc rády sundávají. To ale může vést k tomu, že se puzeta časem uvolní a vy cítíte, že její uchycení není již tak pevné jako dříve. "Pokud se puzeta neboli takzvaný "motýlek", který se zacvakává na štift, uvolní, je dobré ji v určitém místě trochu zmáčknout, čím se opět napruží do původní síly a při nanesení pocítíme, že je opět pevná a hladce zapadá do drážek," říká Dušan Mlynarčík, spolumajitel české rodinné zlatnické firmy JK Jitka Kudláčková.

Patentové zapínání

Zapínání patentové neboli "na patent" patří v Česku mezi nejpoužívanější. Je praktické a také bezpečné. I u tohoto typu zapínání se vám ale může stát, že dojde k jeho poškození. "Po letech nošení se může stát, že se patent, do něhož se zacvakává háček, uvolní a sám nezaskočí zpátky. Tento systém není většinou možné opravit doma, a proto je potřeba využít pomoc odborníka ve zlatnictví," zmiňuje Dušan Mlynarčík.

Francouzské zapínání



Tento typ zapínání označovaný mezi zlatníky jako tzv. francouzský patent se podobá klasickému patentovému zapínání. Zapínací část je však schovaná za uchem nebo v něm. "I u tohoto zapínání je štift se zobáčkem. Tento systém se po čase může uvolnit a my pociťujeme, že se zapínání nezacvakne. Můžeme lehce zatlačit na štift, který se malinko napruží, ohne a opět zapadá do zapínacího systému bez problému," radí dále Mlynarčík.

Brizura

Tento typ zapínání se používá zejména u náušnic pro děti, od miminek až po malé slečny. Je totiž vhodný pro menší a citlivější ušní boltec. Brizura se zapíná zepředu zasunutím háčku do očka. U dětí k nasazování a sundávání náušnic dochází také velmi často, a tím i k opotřebení zapínání. "Když se háček uvolní, stačí ho malinko roztáhnout, tím se napruží a při zapínání opět zaskakuje dovnitř. Není třeba se bát použít trochu síly, navíc pokud jsou náušnice ze zlata, neprasknou," říká odborník.

Na šroubek

Toto zapínání se prakticky používá pouze v Česku, dříve v Československu, kde také tento typ vznikl. Je podobné puzetě, jen na konci dříku je umístěn závit a místo puzety je právě šroubek. "Toto zapínání má u nás velikou oblibu, ve světě ho prakticky nenajdeme. Je poměrně pevné, jen nasazování šroubku může být ze začátku náročnější pro ty, kdo mají citlivé prsty. Zapínání na šroubek je ideální pro nositelky, které náušnice nesundávají tak často. I přesto je dobré občas zkontrolovat, zda šroubek není lehce povolený, případně ho dotáhnout," dodává zkušený šperkař Dušan Mlynarčík, který obecně doporučuje jednou za čas nechat šperky vyčistit a zkontrolovat u odborníků.

A aby pro vás představa zapínacích systémů a jejich případné opravy byla jasnější, pusťte si video, kde vám Dušan jednotlivé postupy představí s názornými ukázkami. A nezapomeňte, že s náušnicemi je to jako se vším v životě. Aby nám dlouho a dobře sloužily, je potřeba o ně pečovat.

Ztrácíte věčně náušnice? Poradíme vám pár jednoduchých triků, jak tomu předejít | Video: komerční článek