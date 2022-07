“Láska je krásná”. Jennifer Lopezová se v Las Vegas provdala za herce Bena Afflecka

Pár oznámil svůj sňatek v newsletteru, který vydává Lopezová. Poodhalil v něm, že letěli do pouštního města v Nevadě, kde získali povolení k sňatku. Affleck a Lopezová se vzali v sobotu pozdě večer v kapli A Little White Wedding Chapel, která nabízí i uzavření sňatku z okna automobilu. Manželství uzavřeli poté, co se k sobě vrátili po 20 letech.