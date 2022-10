ZLATNÍK MICHAL KADANÍK: TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠPERK NA ŽENĚ JE JEJÍ ÚSMĚV

Držitel několika designových ocenění aktuálně představuje novou kampaň, kde adoruje ženskou krásu. Pro prezentaci své tvorby zvolil tři výrazné ženy různého věku, velikosti a zaměření. Kampaň má za cíl dokázat, že jeho šperku sluší skutečně každé ženě, ať je jakákoliv.

Na tanečnici a zpěvačce Radce Pavlovčinové, herečce Nikol Kouklové a plus size modelce Natálii Debnárové prezentuje tři hlavní kolekce s názvem Molekula, Tron a Cocoone, které pracují především se zlatem a drahými kameny. Precizní práce je zárukou stoprocentní kvality snoubící se s luxusním originálem.

,,Tvorbu Michala Kadaníka znám delší dobu a bylo pro mne krásnou povinností se objevit v jeho nové kampani vedle Radky a Nikol. Myšlenka kampaně, že jsme všechny krásné ať jsme jakékoli, a že jinakost není mínus, ale naopak přednost je něco, co naše společnost potřebuje slyšet více, než kdy dříve. A fotky Petra Kozlíka s tak krásnými šperky od Michala přesně tento vzkaz dokumentují. Krása se skrývá v odlišnosti" nemůže si vynachválit spolupráci Natálie Debnárová.

PŘÍBĚH S ROMANTICKÝM KONCEM Svůj první šperk Michal Kadaník vytvořil v šestnácti letech pro maminku. Jednalo se o přívěšek. Na střední škole pak potají vyráběl na soustruhu místo matek šperky pro holky, které se mu líbily. Svůj první prsten z lásky vyrobil v sedmnácti letech. Pro sebe však snubní prsteny pouze navrhnul. Dle zlatnické pověry prý přináší smůlu, když by si je vytvořil sám, takže výrobu přenechal výrobu svému kolegovi. Postupem času spojil lásku, šperky i kresby v jedno. Vystudoval umělecko-řemeslný obor Zlatník u pana Lambeitla. Od konce studií jej můžete najít v centru Prahy, kde má svůj showhroom.

V ČEM JE KADANÍK JINÝ, NEŽ KONKURENCE? Dalo by se říci, že umělec si jde svou cestou, nesleduje příliš trendy ani kounkurenci. Svou práci považuje za průsečík mezi uměleckým a klasickým šperkem. Zakládá si na tom, že vyrábí svůj vlastní design. Inspiraci čerpá ze zážitků a prožitků a ty následně přetaví ve šperk. Nebaví jej kráčet po ušlapaných cestách, ale spíše jsem testovat mantinely. To, že má odvahu můžete ostatně posoudit v již zmiňované kampani, kde se nebojí šperky prezentovat jako součást ženské osobnosti, nikoliv jako hlavní objekt kampaně. ,,Je mi velmi sympatická myšlenka kampaně. Dalo by se říci, že ve světě je už běžné, že neovládají kampaně náctileté modelky, jejichž vrstevníci si ani daný produkt nemohou dovolit pořídit, ale ženy, které reprezentují svou věkovou kategorii a společenský status. U českého designéra je to mimořádná odvaha. A já jsem ráda, že mohu být tohoto záměru součástí" říká Nikol Kouklová

JE LIBO ŠPERK NA ZAKÁZKU? Pokud uvažujete o originálním dárku pro milovanou osobu nebo pro sebe samu, zlatník Michal Kadaník tvoří také šperky na zakázku. Zkombinujte jeho rukopis společně s vaší představou o dokonalém šperku na míru! Konzultační schůzka, na které se proberou vaše představy je po předchozí domluvě s designérem v jeho showroomu. Pokud se blíží životní jubileum nebo významné výročí v životě někoho blízkého, šperk od českého zlatníka s dlouholetou tradicí je volbou, která se rozhodně setká s úspěchem. Tvorbu Michala Kadaníka můžete sledovat také na jeho Instagramu @kadanik_jewellery