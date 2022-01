Léky na průjem, urážky i zírání do výstřihu: památné momenty Zlatých glóbů

Druhá lednová neděle bude patřit slavnostnímu vyhlášení 79. ročníku Zlatých glóbů, během něhož budou oceněny nejlepší americké filmy, herečky, herci a další filmoví a televizní tvůrci. Stejně jako v minulosti půjde o velkolepou podívanou a přehlídku žen v okázalých večerních róbách a stejně jako v minulosti se možná dočkáme i netradičních děkovných řečí, (ne)zdařilých žertů anebo trapasů.

Handout photo of Ricky Gervais hosting the 73rd Golden Globe Awards in Beverly Hills | Foto: Reuters