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Známý chirurg Pavel Pafko se topil ve Vltavě. Kolem projížděly lodě, pomohl až náhodný záchranář

Profesor Pavel Pafko
Profesor Pavel Pafko
Profesor Pavel Pafko
Profesor Pavel Pafko
Profesor Pavel Pafko
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11 fotografií
Pavel Pafko patří k nejuznávanějším českým chirurgům, tentokrát se ale sám ocitl v situaci, kdy jeho život závisel na rychlé pomoci někoho jiného. |
Foto: Profimedia – MICHAL RŮŽIČKA / MFDNES + LN / Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Pavel Pafko zasvětil profesní život záchraně druhých a jeho rukama prošly tisíce pacientů. Tentokrát se ale role obrátily a uznávaný chirurg se sám ocitl v situaci, kdy rozhodovaly minuty, rychlá reakce a pomoc člověka, který byl ve správný čas na správném místě. Z obyčejné vyjížďky po Vltavě se během chvíle stal boj s chladem, vyčerpáním a ubývajícími silami.

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Profesor Pavel Pafko celý život zachraňoval druhé, na konci září ale sám potřeboval pomoc. Během vyjížďky na kánoi po Vltavě se jeho loď převrátila a známý chirurg skončil v ledové vodě. Situace začala být nebezpečná ve chvíli, kdy mu rychle ubývaly síly a nikdo z okolí mu nepřicházel na pomoc.

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O dramatické události později informoval záchranář Marek Dvořák. Podle jeho popisu se Pafko vydal na řeku v neděli 27. září. Voda měla pouhých třináct stupňů a po převrácení kánoe se profesor ocitl v podmínkách, ve kterých může člověk velmi rychle prochladnout.

„Měla 13 stupňů, to vám docela rychle zmrzne úsměv a dojde síla. Kolem projížděly lodě a nikdo mu nepomohl. Nikdo, ani z lidí na břehu. Vlny a studený vítr spíš působily to, že se v nich prochladlý profesor pomalu začínal topit. Najednou se tam zjevila loď, z vody ho vytáhli, pomohli mu, starali se, jestli není zraněný, nabízeli suché oblečení a nakonec, když vše dobře dopadlo, mu popřáli hodně zdaru,“ popsal Dvořák.

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Pomoc nakonec přišla z místa, odkud by ji profesor Pafko nejspíš nečekal. Na větší lodi se objevil muž, který se ukázal být profesionálním záchranářem. Šlo o Dvořákova kolegu Dana, vedoucího poskytovatele letecké záchranné služby mimo jiné v Královéhradeckém kraji a hlavního pilota záchranářského vrtulníku. I on byl toho dne na Vltavě soukromě.

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Právě Dan profesora vytáhl z vody a postaral se o něj. Pafko neutrpěl žádné zranění, byl ale silně promáčený a prochladlý. Zdravotnická záchranná služba proto nakonec nemusela na místo vyjíždět.

Celý příběh měl ještě jednu nečekanou dohru

Dan se svému kolegovi o záchraně známého chirurga vůbec nezmínil. Pafkovi na místě jen řekl: „Pozdravujte Marka Dvořáka.“ Profesor si větu zapamatoval a později Dvořákovi zavolal. Teprve díky tomu se podařilo zjistit, kdo mu ve Vltavě pomohl.

Když se Dvořák Dana později ptal, proč o celé události nic neřekl, jeho reakce byla velmi prostá. „Ptal se, jestli je doktor v pořádku. A když jsem se zeptal, proč mi to neřekl, pokrčil jen rameny a řekl: ,To by udělal každej, na tom přece není nic k chlubení…‘ Neudělal, Dane, udělal jsi to jen ty. Díky. Takže svět se možná ještě tak úplně nezbláznil…,“ napsal Dvořák.

Profesor Pavel Pafko
Profesor Pavel Pafko
Profesor Pavel Pafko
Profesor Pavel Pafko
Zobrazit
11 fotografií

Pro profesora Pavla Pafka, který patří k nejvýraznějším osobnostem české chirurgie a během své kariéry stál u řady zásadních zákroků, tak tentokrát role zachránce připadla někomu jinému. A právě náhoda rozhodla, že ve chvíli, kdy mu v ledové řece docházely síly, projížděl kolem člověk, který přesně věděl, co má dělat.

VIDEO: Jakákoliv první pomoc je lepší než žádná, nabádá lékař záchranné služby Marek Dvořák

"Jakákoliv první pomoc je lepší než žádná," nabádá lékař záchranné služby Marek Dvořák. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: Instagram Marka Dvořáka

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