Profesor Pavel Pafko celý život zachraňoval druhé, na konci září ale sám potřeboval pomoc. Během vyjížďky na kánoi po Vltavě se jeho loď převrátila a známý chirurg skončil v ledové vodě. Situace začala být nebezpečná ve chvíli, kdy mu rychle ubývaly síly a nikdo z okolí mu nepřicházel na pomoc.
Známý chirurg Pavel Pafko se topil ve Vltavě. Kolem projížděly lodě, pomohl až náhodný záchranář
Pavel Pafko zasvětil profesní život záchraně druhých a jeho rukama prošly tisíce pacientů. Tentokrát se ale role obrátily a uznávaný chirurg se sám ocitl v situaci, kdy rozhodovaly minuty, rychlá reakce a pomoc člověka, který byl ve správný čas na správném místě. Z obyčejné vyjížďky po Vltavě se během chvíle stal boj s chladem, vyčerpáním a ubývajícími silami.
O dramatické události později informoval záchranář Marek Dvořák. Podle jeho popisu se Pafko vydal na řeku v neděli 27. září. Voda měla pouhých třináct stupňů a po převrácení kánoe se profesor ocitl v podmínkách, ve kterých může člověk velmi rychle prochladnout.
„Měla 13 stupňů, to vám docela rychle zmrzne úsměv a dojde síla. Kolem projížděly lodě a nikdo mu nepomohl. Nikdo, ani z lidí na břehu. Vlny a studený vítr spíš působily to, že se v nich prochladlý profesor pomalu začínal topit. Najednou se tam zjevila loď, z vody ho vytáhli, pomohli mu, starali se, jestli není zraněný, nabízeli suché oblečení a nakonec, když vše dobře dopadlo, mu popřáli hodně zdaru,“ popsal Dvořák.
Pomoc nakonec přišla z místa, odkud by ji profesor Pafko nejspíš nečekal. Na větší lodi se objevil muž, který se ukázal být profesionálním záchranářem. Šlo o Dvořákova kolegu Dana, vedoucího poskytovatele letecké záchranné služby mimo jiné v Královéhradeckém kraji a hlavního pilota záchranářského vrtulníku. I on byl toho dne na Vltavě soukromě.
Právě Dan profesora vytáhl z vody a postaral se o něj. Pafko neutrpěl žádné zranění, byl ale silně promáčený a prochladlý. Zdravotnická záchranná služba proto nakonec nemusela na místo vyjíždět.
Celý příběh měl ještě jednu nečekanou dohru
Dan se svému kolegovi o záchraně známého chirurga vůbec nezmínil. Pafkovi na místě jen řekl: „Pozdravujte Marka Dvořáka.“ Profesor si větu zapamatoval a později Dvořákovi zavolal. Teprve díky tomu se podařilo zjistit, kdo mu ve Vltavě pomohl.
Když se Dvořák Dana později ptal, proč o celé události nic neřekl, jeho reakce byla velmi prostá. „Ptal se, jestli je doktor v pořádku. A když jsem se zeptal, proč mi to neřekl, pokrčil jen rameny a řekl: ,To by udělal každej, na tom přece není nic k chlubení…‘ Neudělal, Dane, udělal jsi to jen ty. Díky. Takže svět se možná ještě tak úplně nezbláznil…,“ napsal Dvořák.
Pro profesora Pavla Pafka, který patří k nejvýraznějším osobnostem české chirurgie a během své kariéry stál u řady zásadních zákroků, tak tentokrát role zachránce připadla někomu jinému. A právě náhoda rozhodla, že ve chvíli, kdy mu v ledové řece docházely síly, projížděl kolem člověk, který přesně věděl, co má dělat.