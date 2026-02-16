Data jsou neúprosná. Po třicátých narozeninách kvalita vajíček klesá, po 35. roce už znatelně. Zatímco ve 31 letech je pravděpodobnost otěhotnění kolem 20 %, po 40. roce je to v průměru už jen okolo 5 %. To jsou zásadní fakta, která vedou ženy k vědomému rozhodnutí preventivně si zamrazit vajíčka. Jak to probíhá? Buňky se při metodě zvané vitrifikace rychle zchladí a uloží do kapalného dusíku při teplotě -196 °C. Tím se zastaví všechny biologické procesy, ale kvalita buněk zůstane stejná jako ve věku, kdy byly odebrány. „Díky vitrifikaci přežije rozmražení 95 až 99 % vajíček,” objasňuje MUDr. Lucie Sovová. „Je to způsob, jak si v době, kdy jsou vajíčka v nejlepší kondici, uchovat budoucí možnost stát se maminkou. Ve chvíli, která bude správná.” Zmrazená vajíčka nejsou garancí těhotenství, ale výrazně zvyšují jeho šanci. Zejména pokud jsou odebrána v mladším věku.
Zmrazení vajíček jako vědomé rozhodnutí: ženy dnes plánují mateřství jinak než dřív
Dnešní život má úplně jinou dynamiku než před desítkami let. Cestujeme, rozjíždíme vlastní projekty, hledáme partnerskou rovnováhu, budujeme kariéru a zároveň chceme žít tak, aby nás netlačil čas ani okolní očekávání. Jenže zatímco naše priority se mění, biologické hodiny běží pořád stejně. A právě zde vstupuje do hry social freezing, tedy preventivní zmrazení vajíček.
Partnerství, kariéra, stabilita: rozhodování žen není závod s časem
Ženy ve věku 25 až 35 let dnes řeší mnohem víc než jen mateřství. Chtějí si najít vhodného partnera, rozjet kariéru, postavit se na vlastní nohy, užít si svobodu či cestovat. Nebo také jednoduše počkat, až se na dítě budou cítit připraveny i po psychické stránce. Jenže biologie neumí udělat pauzu, aby potřeby ženy zohlednila. Social freezing je tak pro mnoho žen cestou, jak si dopřát čas, klid a kontrolu. „Nejde o módní trend, ale o vědomé rozhodnutí,” říká lékařka. Ideální věk pro odběr vajíček je 25 až 30 let, kdy jsou buňky nejkvalitnější, ale proces je možné podstoupit i později.
O MUDr. Lucii Sovové
Po dokončení studia medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci nastoupila MUDr. Lucie Sovová na pozici Gynekolog- Porodník ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2021 působí jako lékařka a IVF advisor na klinice Repromeda, kde své profesní i osobní zkušenosti proměňuje v citlivý přístup k pacientům.
Zmrazení vajíček jako opora při onkologické diagnóze
Kromě plánovaného odložení mateřství je social freezing i klíčovou záchrannou sítí pro ženy, které se musí náhle potýkat s onkologickým onemocněním. Chemoterapie či radioterapie totiž často vedou mimo jiné ke snížení ovariální rezervy, poškození folikulů a genetické integrity oocytů nebo k poruše ovariální funkce a mohou takto plodnost ženy výrazně ohrozit. „V těchto případech jednáme rychle. Hormonální stimulace může začít v jakékoli fázi cyklu, tak, aby se stihla před zahájením onkologické léčby,” vysvětluje MUDr. Sovová. „Onkologickým pacientkám proces hradí zdravotní pojišťovna,” dodává lékařka.
Když se z ženské solidarity stává oboustranný benefit
Přes všechny výhody spojené s uchováním plodnosti mohou být náklady na zmrazení buněk pro některé ženy překážkou. S ohledem na to proto vznikl v Česku unikátní program s názvem SPLIT, založený na jednoduchém principu: pokud žena jednou daruje vajíčka, získá 50% slevu na odběr a zamrazení svých vlastních vajíček. Pokud daruje dvakrát, celý proces social freezingu má bezplatný a klinika navíc zaplatí i první rok uchování. „Split je o ženské podpoře a sdílení. Jedna žena pomůže jiné stát se maminkou, a zároveň si sama chrání svou budoucnost,” říká lékařka. Kandidátkou pro zařazení do programu může být žena ve věku 18 až 32 let v dobrém zdravotním stavu, s pravidelným cyklem a BMI v normě.
A proč tedy častěji ženy volí social freezing? Chtějí klid, že když těhotenství odloží, nepřijdou o šanci na vlastní dítě. Social freezing je vlastně velmi moderní definice sebevědomé péče o sebe: „Rozhoduji se já. A možnost mít jednou dítě si chráním.“