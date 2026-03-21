Téměř rok od dramatické události, která plnila titulky médií po celém světě, se ukrajinská modelka Maria Kovalchuková postupně vrací zpět do života. Loni byla v Dubaji nalezena v kritickém stavu u silnice, dnes už ale podle zahraničních zdrojů znovu chodí a snaží se začít znovu. Na sociálních sítích sdílí především obsah zaměřený na líčení a kosmetiku, čímž naznačuje, jakým směrem by se mohla ubírat její další kariéra. Nedávno navíc odcestovala do Paříže, kde se chce dál vzdělávat v oblasti beauty a make-upu.
Zmizela po večírku v Dubaji. Našli ji těžce zraněnou u silnice, dnes modelka znovu stojí na nohou
Před rokem bojovala o život, dnes se snaží začít znovu. Ukrajinská modelka Maria Kovalchuková po brutálním incidentu v Dubaji podstoupila náročnou léčbu i rehabilitaci a postupně se vrací do běžného života. Okolnosti případu však dodnes zůstávají nejasné a vyvolávají řadu spekulací.
Dlouhá cesta zpět na nohy
Návrat k běžnému fungování pro ni ale znamenal měsíce bolesti, nejistoty a tvrdé práce. Utrpěla závažná poranění, mimo jiné zlomeniny páteře i obou nohou, a podstoupila několik náročných operací. Po dlouhou dobu byla odkázaná na invalidní vozík a bez pomoci se neobešla.
Klíčovou roli v její rekonvalescenci sehrála rehabilitace v Norsku, kde nyní žije společně se svou matkou. Právě tam absolvovala intenzivní fyzioterapii, díky níž se postupně znovu učila chodit a vracet se k základním každodenním činnostem. Lékaři přitom opakovaně upozorňovali, že její zotavení bude běh na dlouhou trať.
Záhadný incident v Dubaji
Celý případ se odehrál v březnu 2025 během jejího pobytu v Dubaji. Mladá žena tehdy zmizela poté, co se vydala na večírek. Několik dní o ní nebyly žádné zprávy, než ji nakonec našli v bezvědomí u silnice. Její zranění byla natolik vážná, že okamžitě vyvolala otázky, co se vlastně stalo.
Vedle zlomenin utrpěla také další devastující poranění, která podle některých médií naznačovala extrémně brutální útok. Okolnosti případu se od začátku vyznačovaly řadou nejasností a rozporů.
Spekulace, vyšetřování a nejasné závěry
Krátce po zveřejnění případu se objevily spekulace, že by za útokem mohl stát organizovaný zločin, konkrétně ruská skupina působící v Dubaji. Tyto informace ale nikdy nebyly oficiálně potvrzeny. Úřady ve Spojených arabských emirátech případ vyšetřovaly, podle některých zdrojů však nenašly jednoznačné důkazy, které by vedly k jasnému závěru.
Pozornost vzbudil i širší kontext luxusních večírků v Dubaji, na které jsou mladé ženy zvány s příslibem vysokých finančních odměn. Tyto akce jsou dlouhodobě předmětem kontroverzí a spekulací o jejich skutečné povaze.
Nový začátek
Navzdory všemu, čím si prošla, se Maria snaží dívat dopředu. Její současná aktivita na sociálních sítích i rozhodnutí věnovat se beauty oboru naznačují snahu uzavřít bolestivou kapitolu a vybudovat si nový život. Její příběh tak zůstává nejen připomínkou nebezpečí, která se mohou skrývat za pozlátkem luxusního světa, ale i důkazem obrovské vůle a odhodlání znovu se postavit na vlastní nohy.