Zrádci jako elegantní hra odehrávající se na majestátním Křivoklátu. Soutěžící přijíždějí na mise, sedají ke kulatému stolu a večer se odebírají do svých pokojů. Jenže právě ve chvíli, kdy kamery zdánlivě zhasnou, začíná poměrně propracovaná logistika, jejímž jediným cílem je zabránit tomu, aby někdo zjistil víc, než má.
Zavázané oči, hluk na chodbách a zatemněná okna. Jan Tuna odhalil, co diváci Zrádců nemají šanci v televizi vidět
Na obrazovce jsou Zrádci hlavně hrou lží, podezření a intuice, v zákulisí se ale odehrává ještě jedna, mnohem méně viditelná partie. Jan Tuna popsal, jak přísně produkce hlídá izolaci soutěžících a proč i obyčejná cesta na pokoj, program v televizi nebo zvuk na chodbě mohly rozhodnout o tom, kdo koho prokoukne.
Jan Tuna v podcastu Prskavky popsal, jak vypadala izolace hráčů během první řady. A některé detaily připomínají spíš špionážní akci než televizní soutěž.
Do „komnaty“ se zavázanýma očima
Soutěžící podle něj nebydleli přímo na hradě. Po natáčení byli rozváženi do oddělených pokojů, přičemž ani tam nesměli získat informace o pohybu ostatních. „Nemůžeš tam jít s otevřenými očima, takže máš zavázaný oči,“ popsal Tuna. Smyslem bylo, aby hráči neznali dispozice hotelu a nemohli například podle zvuku dveří odhadnout, koho v noci produkce odvádí nebo koho naopak přivádí.
Okna byla zatemněná a soutěžící spali každý zvlášť. Tuna vzpomíná, že k pokoji je doprovázeli lidé ze štábu a pásku z očí mohl sundat až ve chvíli, kdy byly dveře zavřené. Úsměvným se zdá být i způsob komunikace se štábem. Pokud totiž něco potřeboval, musel svůj požadavek napsat na lísteček a ten následně podstrčit pod dveřmi. Ani tím ale opatření nekončila.
Když odcházejí zrádci, musí být hluk
Jedním z největších rizik je samozřejmě noční konkláve. Pokud by věrní zaslechli, že jejich soused pravidelně v určitý čas opouští pokoj, hra by pravděpodobně skončila velmi rychle.
Produkce proto podle Tuny vytvářela zvukovou kulisu. „Když vodí zrádce na konkláve, tak se buší prostě do pokliček, do dveří, je puštěná metalová muzika,“ popsal. Smyslem není nic jiného, než přehlušit pohyb po chodbách s cílem znemožnit soutěžícím poznat, kdo byl v noci odveden.
Novinář bez poznámkového bloku
Pro Tunu byla nepříjemná ještě jedna věc. Jako novinář je zvyklý informace zapisovat, vracet se k nim a hledat v nich souvislosti. Na hradě si ale hráči poznámky dělat nesměli.
„Na hradě si nesmíš zapisovat, nesmíš si dělat poznámky,“ uvedl. Vlastní postřehy si proto zaznamenával až večer na pokoji. Často kvůli tomu místo spánku znovu probíral, co během dne zaznělo. Právě díky těmto nočním poznámkám mu ostatně krátce před finále došlo, že se kolem Nicole hromadí příliš mnoho stop.
Kuriózní epizoda se týkala dokonce obyčejné televize na hotelovém pokoji. Zpočátku ji soutěžící podle Tuny používat mohli. Jenže jedna z hráček začala mimo hlavní natáčení rozvíjet teorii, že by z televizního programu mohlo být možné zjistit, kdo byl v noci pryč.
Podle Tuny přišla s úvahou, že jedna ze soutěžících neznala výsledek Survivoru, který by za normálních okolností pravděpodobně sledovala. Mohla tedy být v době vysílání na konkláve. Produkce rozhovor přes mikroport slyšela a televize následně na pokojích přestaly fungovat.
Divák vidí deset minut, hráči dvě hodiny
A ještě jedna věc zásadně mění pohled na chyby soutěžících. To, co televizní divák sleduje jako jasný sled indicií, je ve skutečnosti jen zlomek informací, kterým jsou lidé na hradě vystaveni. „Ty kulatý stoly třeba ve výsledku trvají dvě hodiny a ty z toho vidíš deset minut,“ připomněl Tuna. Divák podle něj dostává „koncentrát nejdůležitějšího“, zatímco soutěžící musí mezi stovkami vět, reakcí a situací sami poznat, co je podstatné.
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Přirovnal to dokonce k čištění akvária, při kterém se všechno rozvíří a člověk najednou nevidí vůbec nic. Teprve přes noc se některé informace „usadí“ a začnou dávat smysl. Jenže ráno hráči znovu přijedou na hrad a kolotoč začíná nanovo.
Proto je možná snadné doma na pohovce vykřikovat, že zrádce je přece naprosto jasný. Na Křivoklátě to podle Tuny vypadá úplně jinak. Hráč nemá střih, hudbu ani detail kamery na podezřelý obličej. Má jen několik desítek lidí, tisíce vět — a čím dál větší paranoiu.